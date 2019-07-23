Новости

«Заповедное Прибайкалье» предлагает участникам туристического рынка заключить договоры

23 июля 2019

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» предлагает представителям туристической отрасли заключить соглашение в целях соблюдения природоохранного и административного законодательства.

Пресс-служба унитарного предприятий напоминает, что наиболее популярные туристические маршруты    Большая Байкальская тропа, Тажеранские степи, север и юг Ольхона и т.п. проходят по территориям, подведомственным ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Организация туризма и отдыха в этой зоне особо ведется с соблюдением предельно допустимых нагрузок, поэтому «Заповедное Прибайкалье» просит туроператоров информировать о планируемом количестве посетителей на месяц вперед.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
Опытом создания успешного коттеджного поселка поделится на Байкальском саммите РГУД Кристина Яковенко, "Хрустальный Девелопмент"
«Пришло время жесткого профессионализма», - Илья Круговых, ГК «Актив», о Байкальском саммите РГУД (видео)
Выбор участка, квартирография, ценообразование - ответы на самые насущные вопросы застройщиков на Байкальском саммите РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании