«Заповедное Прибайкалье» предлагает участникам туристического рынка заключить договоры

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» предлагает представителям туристической отрасли заключить соглашение в целях соблюдения природоохранного и административного законодательства.

Пресс-служба унитарного предприятий напоминает, что наиболее популярные туристические маршруты – Большая Байкальская тропа, Тажеранские степи, север и юг Ольхона и т.п. – проходят по территориям, подведомственным ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Организация туризма и отдыха в этой зоне особо ведется с соблюдением предельно допустимых нагрузок, поэтому «Заповедное Прибайкалье» просит туроператоров информировать о планируемом количестве посетителей на месяц вперед.