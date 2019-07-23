200 тысяч рублей за аренду квартиры? Легко! Составлен рейтинг самых дорогих арендных квартир Сибири

Регионы Сибири традиционно занимают высокие позиции в общероссийских рейтингах дорогого жилья. И рынок аренды не является исключением – максимум в субъектах Сибирского федерального округа зафиксирован на отметке в 200 тыс. рублей в месяц. Изучив локальный рынок элитного съемного жилья, эксперты ЦИАН составили рейтинг регионов СФО по максимальной арендной ставке. В тройке лидеров - Красноярск, Новосибирск и Иркутск.

Для рейтинга регионов Сибирского федерального округа были отобраны по одной самой дорогой арендной квартире из каждого субъекта. При этом специалисты ЦИАН установили порог отсечки на уровне 50 тыс. рублей в месяц, который не смогли преодолеть три региона из семи.

При совпадении ценовых параметров позиции в рейтинге определялись исходя из площади лотов – чем компактнее объект, тем выше он расположен. Также стоит учитывать, что все арендные ставки в данном рейтинге приведены с учетом стоимости коммунальных услуг.

1 место. Красноярский край

200 тыс. рублей в месяц. 165 кв. м / Красноярск, улица Ленина

Безоговорочным лидером рейтинга регионов СФО с самыми дорогими арендными квартирами становится Красноярский край. За 200 тыс. рублей в месяц здесь можно арендовать стильную квартиру площадью 165 кв. м в самом центре Красноярска. Лот сдается с отделкой в стиле современной классики, он полностью оборудован дорогой техникой и мебелью.

2 место. Новосибирская область

150 тыс. рублей в месяц. 110 кв. м / Новосибирск, улица Кирова

Второе и третье места поделили Новосибирская и Иркутская области с равными показателям – 150 тыс. рублей в месяц. При этом «серебро» получил Новосибирск, где в этом бюджете экспонируется лот с более скромными габаритами – «всего» 110 кв. м. Объект с современной отделкой расположен в элитном клубном доме в самом центре города: рядом с метро «Октябрьская» и Садовой горкой.

3 место. Иркутская область

150 тыс. рублей в месяц. 146 кв. м / Иркутск, улица Марата

В Иркутской области за те же деньги (150 тыс. рублей в месяц) можно арендовать квартиру площадью 146 кв. м. Лот оформлен в лаконичном скандинавском стиле, в стоимость входит подземный паркинг. Еще одним важным преимуществом является то, что объект ранее в аренду не сдавался.

4 место. Омская область

120 тыс. рублей в месяц. 140 кв. м / Омск, Иртышская набережная

Омская область является четвертым регионом в Сибири, где максимальная ставка аренды преодолела отметку в 100 тыс. рублей в месяц. За 120 тыс. рублей в центре Омска экспонируется лот площадью 140 «квадратов» с отделкой в классическом стиле. Для удобства арендатора предусмотрено машиноместо в подземном паркинге.

5 место. Томская область

70 тыс. рублей в месяц. 80 кв. м / Томск, Базарный переулок

Разрыв между пятой и четвертой строчкой составляет сразу 50 тыс. рублей – максимум в Томской области зафиксирован на уровне 70 тыс. рублей в месяц. Это самая компактная квартира в данном рейтинге – ее площадь составляет 80 «квадратов». Лот сдается со стильной дизайнерской отделкой, полным набором мебели и техники, а также машиноместом в отапливаемом паркинге. Расположен лот в Базарном переулке недалеко от набережной Томи.

6 место. Кемеровская область

70 тыс. рублей в месяц. 150 кв. м / Новокузнецк, Кузнецкстроевский проспект

За ту же сумму (70 тыс. рублей в месяц) в Кемеровской области можно арендовать квартиру почти вдвое большего метража – 150 кв. м. Это единственный регион в данном рейтинге, где наиболее дорогой лот в рассматриваемом сегменте расположен за пределами административного центра: он находится во втором по величине городе Кузбасса – Новокузнецке. В квартире выполнена обычная отделка без особых дизайнерских изысков, она полностью меблирована и оборудована техникой.

7 место. Алтайский край

60 тыс. рублей в месяц. 86 кв. м / Барнаул, Приречная улица

И последним регионом Сибири, преодолевшим отметку в 50 тыс. рублей в месяц, становится Алтайский край. За 60 тыс. рублей в этом субъекте федерации сдается квартира в новом жилом комплексе «Аквамарин», сданном в эксплуатацию в 2015 году. Арендатора ждет современная отделка с элементами стиля loft, а также настоящий камин и встроенный сейф в гардеробной комнате.