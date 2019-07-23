3 455 жилых домов в Нижнеудинске оказались подтоплены в результате наводнения

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня провел рабочее совещание в Нижнеудинске, куда прибыл из Тулуна. В заседании приняли участие заместители Губернатора, члены регионального Правительства, региональной дорожной службы, ОГУЭП «Облкоммунэнерго», руководители областных и федеральных структур – МВД, Пенсионного фонда. С докладами выступили и.о. мэра Нижнеудинского района Александр Архангельский и глава Нижнеудинска Александр Путов.

На территории Нижнеудинского района площадь затопления превысила 200 кв. километров. Вода залила 24 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях, 1 185 домов, в которых проживало 3 630 человек. Пострадали 14 крестьянских фермерских хозяйств и одно сельхозпредприятие.

По словам Александра Архангельского, завершается обследование личных подсобных хозяйств, их всего пострадало 855. Налажено взаимодействие с областным министерством сельского хозяйства.

Из-за размывов автодорог был нарушен проезд на протяжении почти в 300 километров, разрушено 16 мостов, две паромные переправы. Сейчас проезды по автомобильным дорогам восстановлены.

Одним из острых вопросов для жителей «заречных» деревень – Костино, Широково и других – остается еще не восстановленная паромная переправа. Дорожники обещают завершить работы к середине августа. Районные власти предлагают временный вариант: организовать переправу на лодке, людей для этого уже нашли.

Все, кто подал заявления о возмещении ущерба на 10, 50, 100 тысяч рублей, компенсации получили.

Под индивидуальное жилищное строительство выделено восемь участков общей площадью 45 гектаров.

В Нижнеудинске были подтоплены 3 455 жилых домов, из них 89 – многоквартирные, 2 366 – индивидуальное жилищное строительство, в них проживали более 16 тыс. человек. Под подтопление попали 46 социальных, муниципальных и государственных объектов, среди которых девять образовательных учреждений.

Были повреждены 12 объектов жизнеобеспечения: шесть котельных, два водозабора, четыре КНС; 131 тяговая подстанция, а также объекты электросетевого комплекса.

Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта, с начала аварийно-восстановительных работ в Нижнеудинске по ул. Песочной и ул. Победы поставлены опоры и линии электропередач, восстановлены 131 трансформаторная подстанция, подключены к сетям 7311 физических лиц и 404 юридических.

Силами управляющих компаний и сотрудников МЧС продолжается откачка воды и сушка подвальных помещений, в которых расположены распределительные устройства, в детских садах №№3, 12 и школы №10.

Были пущены Транспортный и Центральный водозаборы, подается техническая вода. Также четыре автомобиля осуществляют подвоз питьевой воды. Восстановлено четыре КНС, очистные сооружения работают в штатном режиме. Круглосуточно проводятся работы по устранению заиливания.

Движение общественного транспорта по городу возобновили 1 июля 2019 года.

Как сообщил глава Нижнеудинска Александр Путов, пострадало три школы и четыре детских сада. Где возможно – на втором и третьем этажах – начата подготовка к учебному году.

Сергей Левченко сообщил, что планирует комиссионно осмотреть, как проходит подготовка пострадавших объектов к 1 сентября. Напомнил, что 27-28 июля в Нижнеудинске запланировано проведение ярмарки недвижимости для всех жителей пострадавших от паводка территорий.