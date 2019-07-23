Cколько стоит лечение во время отпуска за границей

Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» проанализировал, сколько стоит лечение во время отпуска за границей.

Аналитики проекта приводят данные о туристическом потоке во время летнего сезона 2018 года. В частности, в Турции побывало 466,5 тыс. человек из числа клиентов Сбербанка, в Испании – 123,1 тыс., в Италии 121,2 тыс., в Финляндии 114,7 тыс., в Германии 87,9 тыс. США посетило 33,5 тыс. россиян, Таиланд – 24,6 тыс., Израиль 21,3 тыс., Южную Корею 18,5 тыс. Всего же за лето за границей отдыхало 2,1 млн россиян, воспользовавшихся картами банка. В целом на медицинские услуги они потратили 1,64 млрд рублей.

Так в отпускном сезоне-2018 основными направлениями для лечения за границами Российской Федерации были Германия, Израиль и Южная Корея. Расходы на медицину здесь составили 15% (или 418,5 млн руб.), 28,2% (256, 62 млн руб.) и 43,5% (400,2 млн руб.) от общих расходов наших граждан в соответствующей стране.

С существенными расходами на медицинскую помощь сталкиваются не только те, кто целенаправленно едет за рубеж лечиться, но и те, кто отправляется на отдых. «Большинство россиян перед зарубежной поездкой уже привыкли оформлять страховые полисы, которые предусматривают компенсацию расходов на лечение и организацию медпомощи за границей. Но часто люди подходят к вопросу страхования формально и приобретают полис только потому, что для многих стран он является условием выдачи визы. В безвизовые страны наши соотечественники могут поехать и вовсе без страховой защиты. Между тем, непредвиденные расходы на лечение за границей могут обойтись в очень существенные суммы, которые при отсутствии страхового полиса придется покрыть самостоятельно», - рассказал Алексей Любский, руководитель направления по развитию личного страхования СК «Сбербанк страхование», врач с большим стажем работы.

СК «Сбербанк страхование» проанализировала стоимость медицинской помощи в разных странах. Самая дорогая – в США. Один вызов врача, в зависимости от тяжести заболевания, может стоить 64 000 руб. (1000 долларов) Минимальная стоимость вызова врача в Египте составит около 2 000 руб. (30 долларов), при этом врач, работающий при отеле, обойдется в 7 раз дороже — около 13 000 руб. (200 долларов). В Италии за визит врача нужно будет заплатить примерно 3 600 руб. (50 евро), в Китае - 3 500 – 4 000 руб. (700 - 800 юаней), в Ирландии от 2 900 до 4 300 руб. (40 – 60 евро), в Испании – от 5 800 руб. (80 евро), а в Таиланде - около 6 000 руб. (3 000 бат).

«В Германии вызов скорой помощи бесплатный или может стоить около 700 руб. (10 евро). «Однако при необоснованном вызове турист может получить штраф до 800 евро от медицинской службы», - говорит Алексей Любский. - На Кипре государственная медицина бесплатная. Только в экстренном случае придется заплатить около 700 руб. (10 евро) за регистрацию в местной медицинской системе. А вот при обострении хронических заболеваний медики направят в частную клинику, где абсолютно все услуги платные. Выезд машины скорой помощи — 7 000 руб. (100 евро), консультация у врача — 3 500 руб. (50 евро), рентген и медицинская помощь при переломе — около 67 000 руб. (930 евро)».

Если ситуация очень серьезная и потребуется стационарное лечение, то за сутки, проведенные, например, в тайском госпитале нужно заплатить от 3 000 руб. (1500 бат). В испанском и китайских госпиталях стоимость составит от 18 000 руб. (250 евро), в египетском от 32 000 руб. (500 долларов), а в частной клинике — около 130 000 руб. (2 000 долларов).

По статистике СК «Сбербанк страхование», самые распространенные обращения за медпомощью за границей – это ОРВИ, пищевые отравления, солнечные ожоги и травмы, полученные в ДТП на мотобайках.

В Испании рецепт на лекарства при простуде обойдется в 14 000 руб. (200 евро). Визит к травматологу в Таиланде стоит от 700 до 5 000 рублей (от 370 до 2 600 бат), за рентген конечностей нужно заплатить от 1100 до 3 600 рублей (от 560 до 1 800 бат), а за лечение солнечного ожога у ребенка – около 6 000 руб. (3 000 бат). При этом у многих страховщиков лечение солнечного ожога исключено из страхового покрытия, но в программах СК «Сбербанк страхование» входит в стоимость полиса.

Самая дорогая услуга, которая может быть оказана по программе страхования выезжающих за рубеж, это санитарная авиация. Она требуется при необходимости срочно отвезти тяжелобольного на родину. Чем дальше от России, тем дороже санавиация. Например, спецборт из Турции стоит около 25 тыс. долларов, а из США или Японии – около 100 тыс. долларов. В июне прошлого года СК «Сбербанк страхование» репатриировала из Узбекистана в Россию альпиниста, который получил множественные травмы при падении вертолета. Стоимость борта санавиации в сопровождении врачей составила 4 млн рублей.

«Чтобы отдых за границей не стал разорительным в случае непредвиденных ситуаций, мы рекомендуем всем выезжающим за рубеж оформлять страховой полис. При выборе страховой защиты необходимо учитывать, что минимальная, соответствующая требованиям законодательства РФ, страховая сумма для выезжающих за рубеж в размере 2 млн руб. не всегда покрывает расходы, которые реально могут возникнуть. Необходимо внимательно изучить, что входит в страховку, и лучше выбирать полис с расширенным покрытием, особенно если вы планируете заниматься экстремальными видами спорта. Также следует обратить внимание на исключения. Среди самых распространенных – алкоголь в крови на момент страхового случая, хронические заболевания, беременность свыше 12 недель, заболевания, диагностированные до поездки. Если эти исключения прописаны в условиях страхования вашего полиса, то страховщик может отказать в выплате», - советует Алексей Любский.