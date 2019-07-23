В первом чтении предложено принять два закона об освобождении от налогов жителей затопленных районов Приангарья

На заседании комитета по бюджету Заксобрания Иркутской области 23 июля депутаты рассмотрели два законопроекта, направленных на поддержку предпринимателей из районов, пострадавших от наводнения. Оба их рекомендовано принять на ближайшей сессии ЗС в первом чтении, и тогда же после перерыва – в окончательном.

Речь идет в одном случае об освобождении предпринимателей от уплаты налога на имущество, в другом – об освобождении жителей пострадавших районов и предпринимателей оттуда же от уплаты транспортного налога. Авторами обоих законопроектов выступили спикер ЗС Сергей Сокол, депутаты Наталья Дикусарова, Александр Битаров, Лариса Егорова, Ольга Безродных, Александр Гаськов, Георгий Любенков.

Как пояснила председатель профильного комитета Наталья Дикусарова, накануне заседания в рабочем порядке правительство и Заксобрание работали над устранением замечаний, отмеченных в заключении губернатора, и большинство из них уже устранены. На текущий момент, отметил представитель губернатора в Законодательном собрании Роман Буянов, со стороны главы региона в обоих случаях к законопроектам остались следующие замечания: при определении субъектов, на которых распространяется налоговая льгота, предлагается ограничиться субъектами малого и среднего предпринимательства; необходимо привести законопроекты в соответствие нормам бюджетного законодательства – они должны вступать в силу не через 10 дней после опубликования, а после внесения корректировок в областной бюджет. Второе замечание поддержано и прокуратурой Иркутской области.

Что касается закона об освобождении предпринимателей от уплаты налога на имущество, то в этом случае предложено распространить льготу на имущество предпринимателя в пределах затопленного пункта, пострадавшего от наводнения. По транспортному налогу предлагается физических лиц освободить от него на два года – в 2019 году люди будут платить за 2018 год, в 2020 – за 2019, – а предпринимателей – на один год.

По обоим законопроектам у Контрольно-счетной палаты Иркутской области, облпрокуратуры, министерства юстиции и правового управления ЗС концептуальных замечаний не возникло.