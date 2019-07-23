Тулун полностью освобожден от воды

Подтопленные в результате масштабного наводнения населенные пункты Иркутской области полностью освобождены от воды. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Более 3,5 тысяч человек и порядка 800 единиц техники в течение 26 дней ведут непрерывную работу по расчистке городов, сел, улиц и частных домовладений. Впереди еще огромный объем восстановительных работ, однако первый этап – отведение воды с территории домов и социальных объектов – можно считать завершенным.

Напоним, что моощный паводок разрушил 49 участков автомобильных дорог и 22 моста, на сегодняшний день проезд по всем мостам возобновлен в полном объеме, восстановлены и функционируют 48 участков трасс, продолжаются работы только на одном промежутке автомобильной дороги в Нижнеудинском районе.