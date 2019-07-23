ТОП-10 регионов РФ по объему агрострахования

Из 1,95 млрд. страховой премии, начисленной по договорам агрострахования с господдержкой в первом полугодии 2019 г., 1,4 млрд. руб., или 72%, приходится на первую десятку крупнейших региональных рынков. Такой вывод следует из анализа данных о заключенных договорах, проведенного Национальным союзом агростраховщиков.

«По данным НСА, первая пятерка регионов-лидеров про агрострахованию с господдержкой в первом полугодии сформирована регионами, которые вошли в первую десятку лидеров по площади застрахованных посевов, - комментирует президент НСА Корней Биждов. – Это Воронежская, Самарская область, Республики Татарстан и Мордовия, а также Орловская область . Преимущественно на данных региональных рынках в структуре страховой премии преобладает страхование урожая, но для Воронежской и Орловской областей также существенную роль играет страхование животных – на него приходится соответственно 28% и 41% рынка данных регионов. Стоит обратить внимание, что Воронежская область в первом полугодии вышла на первое место в России по начисленной премии по субсидируемому страхованию поголовья».

Шестое место в России по объему агрострахования с господдержкой занимает Краснодарский край. «Кубань в 2019 году восстановила господдержку страхования яровых культур, и за счет этого регион не только вошел в первую десятку в России по объему рынка, но и вышел по этому показателю на первое место в Южном федеральном округе, вернув себе лидерские позиции, которые он занимал несколько лет назад, – заявил президент НСА Корней Биждов. – Следует также отметить появление в Краснодарском крае практики господдержки страхования сельхозживотных, которую до этого регион не оказывал».

Также вернулась к практике господдержки агрострахования Белгородская область (7 место), которая не осуществляла ее в прошлом году – этот аграрный регион просубсидировал страхование и сельхозкультур, и поголовья сельхозживотных, при этом по объему начисленной премии по страхованию поголовья область заняла третье место в РФ.

На 8-е место вышел Алтайский край – лидер Сибири по агрострахованию, где преимущественно поддерживается страхование урожая.

В отличие от предшественников, Калининградская область (9 место) вошла в первую десятку и стала крупнейшим региональным рынком на Северо-Западе России исключительно благодаря господдержке страхования сельхозживотных – но при этом регион занял второе место в РФ по начисленной премии в этом направлении агрострахования.

Замыкает первую десятку регионов-лидеров еще один представитель Центрального федерального округа – Липецкая область, где также оказывалась господдержка страхованию и в растениеводстве, и в животноводстве.

«Восстановление практики господдержки агрострахования, которое наблюдается в текущем году, вновь вывело на первые позиции в рейтинге по объемам рынка крупнейшие аграрные регионы России», - отметил президент НСА Корней Биждов.

ТОП-10 лидирующих регионов РФ по объему субсидируемого агрострахования, I полугодие 2019 г. (на 01.07.2019).