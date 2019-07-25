Почему пустеют русские села

Крупные агрохолдинги экономически эффективнее фермеров и личных подсобных хозяйств. Высокая автоматизация и интенсификация производства значительно снижают себестоимость продукции, что в итоге уменьшает розничные цены. Оборотной стороной этого стали разорение фермерских хозяйств и отток сельского населения. Пора разобраться, что для нас село: многоукладный образ жизни или просто ресурсная база? Об этом рассуждает Алексей Яшкин, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Большие и маленькие

Благодаря крупным сельхозпроизводителям с середины нулевых годов была решена проблема обеспеченности населения мясом птицы и свининой, поднялись показатели по сбору зерновых. Наблюдается положительная динамика по качеству и безопасности продуктов питания (показатель, входящий в индекс глобальной продовольственной безопасности).

Но концентрация сельскохозяйственного производства приводит к целому ряду как социальных, так и экологических проблем. Фермерские и личные подсобные хозяйства в связи с высокой долей ручного труда в процессе производства продукции животноводства и растениеводства не могут конкурировать с агрохолдингами ни по цене, ни по объемам поставляемой продукции. Это в конечном итоге приводит к разорению и продаже за бесценок основных средств производства (земли, зданий, машин и оборудования) крупным предпринимателям. Если земля находится на значительном удалении от агрохолдинга, то основные средства производства простаивают и приходят в негодность.

Разорение фермерских хозяйств лишает сельчан работы, и, как следствие, люди вынуждены переезжать. Практически в 15 тыс. сельских поселений России отсутствует постоянное население.

В суматошный город

Еще в 2005 году при разработке приоритетного национального проекта «Развитие аграрно-промышленного комплекса» был озвучен очень важный тезис, что сельское хозяйство — это не только отрасль народного хозяйства, но и важный уклад жизни страны. Действительно, именно в селах дольше всего сохраняются и культивируются базовые традиционные человеческие ценности: гостеприимство, отзывчивость, уважение к старшим и т.д. Экологически чистые среда и продукты питания позволяют появляться на свет новому здоровому поколению.

Однако численность сельского населения продолжает катастрофически снижаться. Ежегодно естественное движение населения и миграция в крупные населенные пункты сокращают количество жителей сел и деревень на 0,3%, или приблизительно на 100 тыс. человек. Если данная тенденция сохранится, то текущее соотношение городского и сельского населения 65 к 35% уже в недалеком будущем изменится до 75 к 25%... а затем приведет и к полной потере села как образа жизни.

Снится мне деревня

Можно справедливо возразить, что урбанизация — это естественный процесс и что в развитых странах соотношение городского и сельского населения еще хуже, чем у нас. В Европе и странах Северной Америки доля сельского населения составляет около 25%. Но хорошо ли это? Не потому ли наш менталитет и наши ценности отличаются от европейских?

Последние десять лет в сельское хозяйство вкладываются серьезные финансовые средства: только по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» было выделено более 8 трлн рублей. В целом эти вложения оправдали себя в экономическом плане. Но пока еще не хватает системных решений, направленных на возрождение социальной жизни села.