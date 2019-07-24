Что ждет россиян в августе 2019 года

В августе в России вступают в силу новые законы. Будет расширена программа «Дальневосточный гектар», работники смогут самостоятельно выбирать банк, вступит в силу ряд законов об «ипотечных каникулах» и будет законодательно оформлено социальное предпринимательство. Подробнее в материале экспертов РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Расширенный Дальний Восток

С 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года по программе «Дальневосточный гектар» земельные участки в безвозмездное пользование смогут получить жители Бурятии и Забайкальского края. С 1 февраля до 1 августа 2020 года — жители других субъектов России, входящих в состав ДФО. С 1 августа 2020 года данное право распространится на всех российских граждан, отмечает Максим Соколов, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Данное решение связано с тем, что в ноябре 2018 года Забайкальский край и Республика Бурятия были исключены из состава Сибирского федерального округа и теперь относятся к Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Это сделано для расширения возможностей государственной поддержки Забайкалья и Бурятии с использованием инструментов развития Дальнего Востока: льготное финансирование, социальные и инфраструктурные субсидии, территории опережающего развития, электронные визы, упрощенные административные режимы. Это будет способствовать реализации новых инвестиционных проектов, экономическому развитию и повышению качества жизни населения.

Первая волна предлагаемых мер господдержки направлена на снижение оттока населения с территорий Забайкальского края и Бурятии и обеспечение некого переходного периода для оценки эффективности реализуемых мер. Дальнейшие этапы будут направлены на обеспечение притока людей из других регионов, в том числе на снижение диспропорций расселения в субъектах, входящих в ДФО.

«Зарплатного рабства» больше не будет

В августе вступит в силу закон, устанавливающий ответственность за «зарплатное рабство». Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова, отмечает , что в Трудовом кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях устанавливается ответственность для работодателей за отказ сотруднику в его праве на изменение кредитной организации, в которую должна перечисляться заработная плата.

Закон об отмене «зарплатного рабства» был принят еще в 2014 году, но только сейчас Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс, и теперь у работника будет полное право выбрать для получения заработной платы тот банк, который для него предпочтительнее.

Раньше право выбора банка было за работодателем, и никто не принимал во внимание интересы и предпочтения работников. Но теперь работодатель обязан удовлетворить заявление сотрудника. В противном случае, согласно закону, ему грозит административная ответственность.

Право выбора банка очень выгодно и удобно сотрудникам. Выгодно, так как это дает возможность пользоваться продуктами и услугами выбранного банка. Удобно, поскольку у каждого могут быть свои предпочтения, где снимать деньги. Например, зарплатная карта находится у члена семьи, которому нужны деньги в том месте, где есть банкоматы только какого-то определенного банка.

Это также выгодно и банкам. Они работают с лояльными клиентами, в которых могут быть уверены, и предлагают какие-то индивидуальные программы и услуги. Сейчас существует серьезная конкуренция среди банков, появляется все больше банковских продуктов и услуг, которые предполагают практически индивидуальную работу с каждым клиентом, за которого идет борьба.

Ипотеку на каникулы

С 1 августа 2019 года будут освобождены от уплаты НДФЛ доходы граждан, полученные по ипотечным каникулам, а сам закон об ипотечных каникулах вступит в силу уже с 30 июля.

Елена Алтухова, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханов, считает, что ипотечные каникулы обеспечивают отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по жилищным кредитам на срок до шести месяцев или позволяют временно уменьшить размер периодических платежей и устанавливают запрет для кредиторов на взыскание долга и на заложенное имущество. Воспользоваться данным правом могут заемщики, которые ранее не брали кредитных каникул, ипотечное жилье которых является единственным и которые столкнулись со сложными жизненными обстоятельствами. Нормы закона будут распространяться на тех, кто уже имеет кредит, и тех, кто только собирается его взять.

С 1 августа 2019 года не признается доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение льготного периода. Таким образом, от НДФЛ также освобождаются доходы физических лиц, полученные ими при компенсации ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей.

Востребованность ипотечных каникул уже обеспечивается обращениями граждан в адрес Банка России с просьбой о реструктуризации ипотечных кредитов в связи с невозможностью исполнения принятых на себя обязательств. В 2018 году было сделано 10 238 таких обращений. По сравнению с 2017 годом их число увеличилось более чем на 30%.

Основная задача данного законопроекта не только в сокращении рисков потери ипотечного жилья, увеличении доверия к системе ипотечного кредитования и снижении финансового бремени заемщика, но и в решении демографических вопросов, что обеспечит высокую востребованность данных нововведений.

Социальное предпринимательство. Теперь официально

Игорь Строганов, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова обращает внимание, что в августе 2019 года в России вступает в силу закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"», закрепляющий понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие».

Долгое время социальное предпринимательство и связанные с ним определения были предметом споров экономистов, научных работников и бизнесменов. Наконец-то в нашей практике этот термин будет законодательно закреплен.

Закрепление термина «социальное предпринимательство» в том виде, в каком оно представлено в новом законе, с одной стороны, хорошо, так как это действенная помощь тем предпринимателям, которые нанимают инвалидов, работают с социально незащищенными группами населения, производят товары для узких групп потребителей. Таким предприятиям действительно необходима помощь со стороны государства.

С другой стороны, практически неминуемо появятся предприниматели, которые будут пытаться использовать новый закон для оптимизации собственной деятельности, никак, по сути, не связанной с социальным предпринимательством.

Так это происходило с мерами господдержки микропредприятий (недаром у нас сейчас около 90% малого бизнеса — именно микропредприятия, которые имеют возможность оптимизировать налоги, отчетность и проч.) и самозанятыми (появились истории об увольнении сотрудников и дальнейшем их приеме на работу как самозанятых, чтобы не платить налоги в ПФР) и т.п.

Новый закон обязан учитывать возможность такого плана оптимизации под закон с тем, чтобы не допустить превращение мер поддержки в меры откорма нечистоплотных предпринимателей. Надеемся, что по первым результатам действия закона его слабые стороны будут выявлены.