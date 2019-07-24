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Клиенты Райффайзенбанка выбрали «Группу крови»

24 июля 2019

«Группа крови» стала самой любимой песней в исполнении Metallica по результатам опроса, проведенного в социальных сетях Райффайзенбанка после завершения концерта. Композиция группы «Кино» стала лидером в общем зачете среди пользователей трех социальных сетей, при этом для подписчиков Instagram первенство осталось за Nothing Else Matters.

Концерт Metallica состоялся 21 июля в Лужниках при поддержке Райффайзенбанка. Кроме мировых хитов и композиций с десятого студийного альбома Hardwired… to Self-Destruct, зрители услышали культовую песню «Группа крови» в исполнении басиста Metallica Роберта Трухильо и гитариста Кирка Хэмметта.

 


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