РСХБ предлагает ипотечную ставку от 9,7% годовых

Россельхозбанк продлил сроки действия акции «Мечты сбываются» по ипотечному кредитованию. Заемщики могут оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках, включая таунхаусы, по специальной ставке от 9,7% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.