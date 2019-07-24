«Солид Банк» представил ТОП летних предложений для бизнеса

ТОП предложений этого лета от АО «Солид Банк» для бизнеса: Акция «11:11», кредит с государственной поддержкой и быстрое оформление банковских гарантий без посещения офиса и открытия расчетного счета.

Лето принято считать сезоном низкой деловой активности: все в отпусках, бизнес замирает. Но это не так. В отпусках в это время в основном сотрудники, работающие по найму, а вот собственники бизнеса трудятся не покладая рук. А для некоторых отраслей предпринимательской деятельности, имеющих сезонную направленность, это как раз период пиковой активности.

Тем предпринимателям, которым некогда отдыхать, российско-японский банк предлагает несколько инструментов для развития бизнеса, а также обеспечения выгодными контрактами уже сегодня.

Трио летних предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства от АО «Солид Банк»:

Предложение с государственной поддержкой по программе Минэкономразвития. Кредит выдается на инвестиционные цели, а также на пополнение оборотных средств, предприятиям, ведущим деятельность в одной из приоритетных областей, определенных Правительством. Основные условия: фиксированная единая ставка 8,5% годовых; сумма – от 500 тыс. до 350 млн. рублей; срок кредита – на текущие цели до 3 лет, на инвестиционные цели – до 5 лет. Форма выдачи: кредит, возобновляемая или невозобновляемая кредитная линия.

Акция «11:11» – кредит под 11,11% годовых и бесплатное РКО на весь срок кредита

Не все компании по роду деятельности или по другим параметрам могут воспользоваться кредитом с государственной поддержкой. Специально для этого сегмента бизнеса Солид Банк запустил Акцию «11:11»! Компании, ранее не кредитовавшиеся в АО «Солид Банк», могут оформить кредит, в том числе в форме овердрафт, на специальных условиях – сниженная ставка 11,11% годовых, льготные условия по расчетно-кассовому обслуживанию и дистанционному банковскому обслуживанию (Интернет-банк) на весь срок действия кредитного договора. Основные условия: ставка 11,11% годовых; срок – до 5-ти лет; сумма: от 300 тыс. руб. до 50 млн. руб.

Форма выдачи: кредит, кредитная линия, или овердрафт.

Лето и начало осени – период объемных госзаказов на ремонт и строительство дорог, капитального ремонта жилого фонда и кровель, проведение коммуникаций и прочих сезонных работ. Еще можно успеть получить выгодный контракт и обеспечить компанию работой до конца года. Но для исполнения госконтрактов необходимо обеспечение, лучшим вариантом которого является банковская гарантия.

Оформить банковскую гарантию в Солид Банке можно без посещения офиса – онлайн, без открытия расчетного счета и всего за 1 день. Основные условия: сумма – до 50 млн. руб., срок – до 5 лет; комиссия – от 1000 руб.

Ознакомиться с полными условиями летних предложений для Бизнеса, а также оформить онлайн заявку на любой из продуктов можно на сайте Солид Банка www.solidbank.ru