ИАЦ «Альпари»: На рынке всерьез обсуждают варианты ухудшения конъюнктуры для рубля в ближайшие недели

На рынке всерьез обсуждают варианты ухудшения конъюнктуры для рубля в ближайшие недели, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари». Это связано с завершением дивидендного периода и подготовкой компаний к выплатам дивидендов иностранным акционерам. Для этого ряду рыночных «гигантов» — «Газпрому», «Лукойлу», «Татнефти», «МТС» и другим — придется продать на рынке рубли и купить валюту. Объемы этих операций способны оказать выраженные влияние на позиции «россиянина».

Кроме того, динамика в нефти вызывает вопросы. Те «танкерные войны», что наблюдаются в последнее время, могут еще какое-то время держать цены на Brent в пределах $62-64 за баррель, но на техническом графике формируется нисходящий канал, внутри которого стоимость черного золота способна потерять еще долларов 10 навскидку.

Понятное дело, что для рубля это не слишком хорошие новости. Прибавим сюда предстоящее заседание ЕЦБ (вероятно, снизят ставку по депозитам), ФРС (возможность снижения процентной ставки уже заложена в цены) и ЦБ РФ. Все это в комплексе снизит привлекательность российских ОФЗ — базиса, на котором рубль и «выезжал» полгода.

Пока же доллар балансирует около 63,17 руб., слегка растет, и если позволит конъюнктура, может подняться в область 63,45. Евро то чуть прибавляет, то отступает снова, но основные колебания проходят возле 70,70 руб. Пока для изменения настроений здесь не видно оснований.