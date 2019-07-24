Определен размер материальной помощи для жителей пострадавших территорий за утрату приусадебных участков, сооружений для скота, гибель пчелосемей

Единовременную материальную помощь, а также компенсации за утрату сельскохозяйственных сооружений, предназначенных для содержания сельхозживотных, и гибель пчелосемей получат из бюджета Иркутской области жители, пострадавшие в результате паводка. Соответствующий указ подписал Губернатор региона Сергей Левченко 23 июля.

– В результате стихии люди потеряли не только дома и животных, но и сельскохозяйственный инвентарь, затоплены посевы, разрушены огороды, теплицы, сельскохозяйственные сооружения. Поэтому по итогам объезда пострадавших территорий и бесед с жителями Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко было принято решение о расширении ранее установленных мер поддержки из областного бюджета, – отметил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

По информации министра, документ предусматривает выплату единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей гражданам, чьи личные приусадебные участки пострадали в результате паводка. Кроме того, будет предоставлена компенсация за гибель пчелосемей из расчета четыре тысячи рублей за одну пчелосемью, но не более 20 тысяч рублей. Из бюджета региона будет также компенсироваться потеря сооружений (строений), предназначенных для содержания сельхозживотных. За одно потерянное скотоместо при содержании коров компенсация составит 16 тысяч рублей, при содержании крупного рогатого скота (за исключением коров) и лошадей – 14 тысяч рублей (но не более чем за два места), при содержании свиней, овец, коз – пять тысяч рублей (не более чем за пять мест), при содержании кроликов и сельскохозяйственной птицы – три тысячи рублей (не более чем за 10 мест).

Илья Сумароков подчеркнул, что новый документ дополняет меры поддержки, утвержденные указом Губернатора Иркутской области от 4 июля 2019 года. Напомним, ранее подписанный документ определяет размеры компенсаций вследствие гибели посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных животных и птицы из расчёта 4500 рублей на 1 сотку (но не более 45 тысяч рублей); 50 000 рублей за 1 корову; 25 000 рублей за утрату молодняка КРС (но не более 50 000 рублей); за утрату свиней, овец, коз – 5 000 рублей (но не более 25 000 рублей); 200 рублей за кроликов и птиц (но не более 2 000 рублей). Поддержку могут получить пострадавшие граждане, ведущие садоводство и огородничество, личное подсобное хозяйство, а также выращивающие сельскохозяйственные культуры и содержащие домашних животных и птиц на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства на территориях, попавших в зону паводка.

Коме того, напоминает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства региона получат компенсации из федерального бюджета.