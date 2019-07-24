Зажигательные корпоративы, курсы английского, льготные путевки. Что кроме зарплаты в Иркутске предлагают работодатели кандидатам

Сегодня соискателей сложно удивить кофе в офисе или «сплоченной командой единомышленников» - подобные упоминания регулярно встречаются в текстах вакансий. Аналитики HeadHunter нашли предложения о работе в Сибири, в которых указаны привлекательные и необычные условия работы для специалистов из разных профобластей.

Менеджеру по подбору персонала в Иркутске компания предлагает стать частью уникальной корпоративной культуры, возможность изучения английского языка, зажигательные корпоративные мероприятия и подарки детям сотрудников на Новый год и 1 сентября. А специалист по гарантии сможет воспользоваться собственным спортивным залом компании, позавтракать и пообедать в столовой предприятия.

Тема работы не только с сотрудниками, но и их семьями, актуальная сегодня для многих компаний. Например, в Красноярске инженер по эксплуатации может не просто получить подарки на ребенка, но и льготные путевки в детские лагеря отдыха.

Проблема невозможности безопасно припарковаться в центре города стала проблемой многих больших городов, но не проблемой красноярского верстальщика-оператора фотовывода , который будет работать в отличном здании с удобной парковкой.

«За последнее время заметно выросла конкуренция среди работодателей за персонал, – комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО. – Особенно это заметно в сферах ИТ, медицины, продажах и «Рабочий персонал». Для того, чтобы не просто найти сотрудников, но и сделать так, чтобы они работали длительное время, многие компании работают с брендом компании работодателя. Компания с сильным HR-брендом может привлечь людей быстрее и с меньшими затратами. У таких работодателей цена отклика в 2,5 раза ниже, чем у компаний из той же ниши с похожими условиями, аналогичной зарплатой, но без проработанного бренда работодателя»».