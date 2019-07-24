Сергей Левченко: Первого августа в Нижнеудинске начнут восстановление защитных сооружений

После совещания, которое Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел вчера в Нижнеудинске, он посетил более десяти объектов, которые подверглись воздействию паводка на территории города. Его сопровождали члены регионального Правительства и представители министерств, руководители профильных организаций Нижнеудинска.

Сергей Левченко отметил, что с момента его второго посещения города после объявления чрезвычайной ситуации, здесь успели принять много технических решений и выполнить проектных работ, направленных на восстановление защитных сооружений, дамб, на водопонижение и водоотведение.

– Думаю, что с первого августа начнется работа по восстановлению защитных сооружений, – отметил Губернатор.

Руководитель региона подтвердил, что, к сожалению, пока не достигнуто качество питьевой воды в сети холодного водоснабжения города – есть сложности. В настоящее время в Нижнеудинске действуют два старых водозабора – Транспортный и Свердловский, Транспортный был построен еще в 1905 году. В городе сооружали новый водозабор – Центральный, который должны были ввести в строй в наступившем году, но паводком «внесены коррективы».

– К сожалению, насосная первого подъема паводком была подмыта и «сместилась». Задача состоит в том, чтобы все новые сооружения водозабора, которые здесь уже построены – станцию фильтрации, водоподготовку – включить в работу, тогда качество воды будет лучше, – сказал Сергей Левченко.

Подача воды в городской водопровод началась 2 июля. Через два дня, 4 июля, в микрорайоны города было подано горячее водоснабжение. Восстановлены четыре канализационные насосные станции. Очистные сооружения работают в штатном режиме. Электроснабжение всех трансформаторных подстанций в Нижнеудинске восстановлено в полном объеме 5 июля, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Губернатор сообщил, что было принято решение ремонтировать часть зданий, которые раньше предполагались под снос:

– Проектные решения есть, проектировщики очень опытные, будем восстанавливать. Это быстрее и дешевле.

Сергей Левченко посетил учреждения социальной защиты, пострадавшие от наводнения: управление социальной защиты населения по Нижнеудинскому району и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Принято решение об аренде и дальнейшем приобретении в областную собственность одного из зданий, не пострадавших от паводка, для размещения управления соцзащиты. Первый этаж помещения, в котором располагалось это учреждение до стихийного бедствия, сильно пострадал и вести полноценный прием граждан по мерам социальной поддержки там сейчас невозможно.

При осмотре здания социально-реабилитационного центра глава региона отметил, что его при проведении капитального ремонта можно восстановить. Кстати, Центр вчера получил гуманитарную помощь пиломатериалом из Усть-Кута.

Также Сергей Левченко посетил пункт долговременного пребывания (ПДП), который располагается в здании Нижнеудинского техникума железнодорожного транспорта. ПДП развернут с 10 июля, сегодня в нем размещено 23 человека, в том числе 4 ребенка.

Кроме этого руководитель региона постоянно встречался с жителями, отвечал на вопросы нижнеудинцев. Губернатор подчеркивал, что люди должны понимать свои действия: если предстоит снос их жилья, то они должны выбрать себе новое место жительства, новую квартиру или дом, если ремонтировать, то работы уже надо начинать.

– Было обследовано уже много жилых домов. По графику, который предложен правительственной комиссией, оно должно закончиться 10 августа. Но и я, и жители хотим, чтобы это случилось раньше, – подчеркнул Сергей Левченко.