«Мои Документы» Иркутской области и Сбербанк предоставили заявителям возможность оплачивать госпошлину прямо в МФЦ

«Мои Документы» Иркутской области совместно со Сбербанком запустили пилотный проект. Теперь заявители могут на месте оплачивать госпошлины прямо в многофункциональном центре и без списания дополнительных комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ региона.

В иркутском центре «Мои Документы», расположенном в ТРК «Комсомолл», и в офисе, который находится в ТРЦ «Новая Дача», установили терминалы для оплаты госпошлин в окнах приёма документов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

На запуск и внедрение системы ушел месяц. Неделю сервис работал в тестовом режиме. За это время госпошлины оплатили прямо на месте 200 человек.

- Центры и офисы «Мои Документы» постоянно совершенствуют процесс оказания услуг. Мы заботимся о комфорте заявителей и уровне клиентского сервиса. Как бы сложно не выглядел процесс получения государственных и муниципальных услуг, для заявителя все должно быть максимально просто, понятно и быстро, - говорит заместитель директора центров «Мои Документы» Иркутской области Владимир Лойчиц.