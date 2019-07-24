В Иркутской области восстанавливать жилье на пострадавших от паводка территориях будет специально созданная Служба заказчика

Восстановление жилья, капитальный ремонт жилых и социальных объектов на пострадавших от паводка территориях будет осуществлять Служба заказчика Иркутской области. Решение о создании такой специализированной структуры было принято сегодня на выездном заседании Правительства Иркутской области, которое прошло в Тулуне под руководством первого заместителя Губернатора – Председателя Правительства региона Руслана Болотова.

Как сообщила министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, основная цель создания государственного казенного учреждения Службы заказчика Иркутской области – организация и контроль строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых помещений, которые повреждены в результате чрезвычайной ситуации. Служба будет непосредственно задействована на восстановлении объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, защитных сооружений. Кроме того, усиление строительного контроля позволит для этих работ привлечь квалифицированных специалистов.

Руслан Болотов отметил, что большая часть аварийно-восстановительных работ в режиме ЧС завершена, ключевая задача в настоящий момент – восстановление прав людей на жилье.

– В Иркутской области ведется подготовка к зимнему отопительному периоду, реализуются госпрограммы и нацпроекты. Ответственность за их выполнение с нас никто не снимал. В свою очередь, здесь, на пострадавших территориях, мы должны понимать, как люди войдут в зиму и будут жить дальше. Без специального подразделения, которое будет отвечать только за строительство, капитальный ремонт жилых объектов, на территории Тулуна, Нижнеудинска. Тайшетского, Чунского и других районов решить эту задачу невозможно. Мы должны не только восстановить, но и создать новый облик пострадавших городов и поселков. Сделать это быстро, грамотно и с применением всех технологических стандартов, – подчеркнул Председатель Правительства.