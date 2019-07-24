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В Иркутской области восстанавливать жилье на пострадавших от паводка территориях будет специально созданная Служба заказчика

24 июля 2019

Восстановление жилья, капитальный ремонт жилых и социальных объектов на пострадавших от паводка территориях будет осуществлять Служба заказчика Иркутской области. Решение о создании такой специализированной структуры было принято сегодня на выездном заседании Правительства Иркутской области, которое прошло в Тулуне под руководством первого заместителя Губернатора – Председателя Правительства региона Руслана Болотова.

Как сообщила министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, основная цель создания государственного казенного учреждения Службы заказчика Иркутской области – организация и контроль строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых помещений, которые повреждены в результате чрезвычайной ситуации. Служба будет непосредственно задействована на восстановлении объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, защитных сооружений. Кроме того, усиление строительного контроля позволит для этих работ привлечь квалифицированных специалистов.

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Руслан Болотов отметил, что большая часть аварийно-восстановительных работ в режиме ЧС завершена, ключевая задача в настоящий момент – восстановление прав людей на жилье.

– В Иркутской области ведется подготовка к зимнему отопительному периоду, реализуются госпрограммы и нацпроекты. Ответственность за их выполнение с нас никто не снимал. В свою очередь, здесь, на пострадавших территориях, мы должны понимать, как люди войдут в зиму и будут жить дальше. Без специального подразделения, которое будет отвечать только за строительство, капитальный ремонт жилых объектов, на территории Тулуна, Нижнеудинска. Тайшетского, Чунского и других районов решить эту задачу невозможно. Мы должны не только восстановить, но и создать новый облик пострадавших городов и поселков. Сделать это быстро, грамотно и с применением всех технологических стандартов, – подчеркнул Председатель Правительства.


/ СИА /
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