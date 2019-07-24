«Это неправда». Сергей Левченко опроверг информацию о том, что после 27 августа выплаты пострадавшим от паводка прекратятся

Все виды компенсаций жителям районов Иркутской области, попавших в зону паводка, будут выплачены в полном объеме. Об этом заявил Губернатор Приангарья Сергей Левченко, отвечая на вопрос журналиста о том, что якобы после 27 августа 2019 года выплаты материальной помощи в размере 10 тысяч рублей, а также 50 и 100 тысяч рублей за потерю имущества прекратятся.

– Это неправда. Независимо от времени получения компенсации будут выплачены. Мы с запасом запросили средства у министерства финансов Российской Федерации, они были нам выделены. Часть средств, которые не будут использованы, и мы это точно уже знаем, вернем. Но ту сумму, которая нужна для выплат компенсаций, оставим. Если понадобится, будут использованы средства резервного фонда Иркутской области, – подчеркнул Губернатор.