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Размер выплат на проведение капремонта пострадавшего от паводка жилья может быть увеличен

24 июля 2019

Правительство Иркутской области рассматривает возможность увеличения размера социальной выплаты на проведение капитального ремонта жилого помещения для жителей пострадавших территорий. Об этом заявил Губернатор Приангарья Сергей Левченко.

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Напомним, согласно постановлению на проведение капитального ремонта поврежденного жилого помещения социальные выплаты предоставляются, исходя из площади жилого помещения, помноженной на стоимость капитального ремонта 1 кв. метра, но не более 6000 рублей за 1 кв. метр.

Глава региона пояснил, что эта цифра сформирована из расчета на наличие местных строителей.

– Однако на такой большой объем предстоящих работ за короткий срок может местных строителей не хватить. Мы должны будем организовать их приезд из других регионов, что повлечет дополнительные расходы. Поэтому постараемся, чтобы в этих шести тысячах за квадратный метр такие затраты не учитывались. Пока таких прецедентов нет, но при необходимости будем добавлять нужную сумму, – сказал Сергей Левченко.


/ СИА /
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