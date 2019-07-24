В Иркутске благоустроят пешеходную зону на улице Терешковой. Сквер, разделяющий две полосы движения, приведут в порядок в рамках комплексного ремонта улиц. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба мэрии.

– Сейчас на Терешковой устанавливают бортовой камень из гранита. На территории сквера появятся дополнительные лавочки, комфортная пешеходная зона, – рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский. – Работы планируем закончить до конца лета.

Кроме того, продолжается ремонт на бульваре Рябикова. Там расширят проезжую часть, обустроят новые остановки в соответствии с нормами ГОСТа. Возле «Масложиркомбината» будет выполнен удобный для большегрузов разворот. Также, в рамках муниципально-частного партнерства на участке будут сделаны сквер и парковка. Также подрядчик отремонтирует лестницу возле бывшего кинотеатра «Орион».

Напоним, что ремонт дорог в Иркутске ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году будет сделан 31 участок общей протяженностью около 30 км.