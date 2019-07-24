МЧС: В зоне задымления находятся 114 населенных пунктов Иркутской области

На территории Катангского района Иркутской области 22 июля введен режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с осложнением лесопожарной обстановки. Пресс-служба МЧС по Иркуткской области напоминает, что режим ЧС также продолжает действовать в Киренском районе, режим повышенной готовности – в Усть-Илимском и Нижнеилимском муниципальных образованиях.

По данным космического мониторинга, в зоне задымления находятся 114 населенных пунктов в 7 районах. Лесные пожары, действующие на территории Катангского, Киренского районов Иркутской области, а также Красноярского края стали причиной задымления 11 населенных пунктов Усть-Илимского района, 15 –Усть-Кутского, 21 населенного пункта в Братском районе и 23 – в Нижнеилимском. В Казачинско-Ленском районе в зоне задымления находятся 7 населенных пунктов, в Катангском районе - 8 населенных пунктов, в Киренском районе - 29 населенных пунктов.

В городе Киренске было зарегистрировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по содержанию оксида углерода в 1,1 раза. Пресс-служба МЧС сообщает, что наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории Иркутской области лабораторией Иркутского УГМС и специалистами Центр гигиены и эпидемиологии проводится ежедневно, данные снимаются автоматически со стационарных лабораторий, установленных в городской черте. Всего по Иркутской области 37 стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Периодичность проведения заборов проб вредных веществ - 4 раза в сутки.

24 июля в области ожидаются ливневые дожди, однако в горимых районах ситуация не изменится, так как в северных районов преимущественно без осадков. Возможно изменение направления ветра на юго-западный, что будет способствовать рассеиванию дымовой завесы в данных районах.