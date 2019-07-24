Средняя зарплата исполнительного директора в Иркутске составляет 145 тыс. рублей в месяц – в 1,4 раза меньше, чем в Москве

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что исполнительный директор в Иркутске зарабатывает 145 000 рублей, что в 1,4 раз меньше, чем в Москве.

Средняя зарплата исполнительного директора в Москве составляет 210 000 рублей в месяц, что является самым высоким показателем в стране. Меньше всего зарабатывает исполнительный директор из Улан-Удэ – 132 000 рублей в месяц.

В Красноярске средний доход директора составляет 143 000 рублей, в Чите – 151 000 рублей, в Санкт-Петербурге - 193 000 рублей.