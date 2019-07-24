Россияне назвали условия для идеального отпуска

Портала SuperJob выяснил у россиян, какой отдых они считают идеальным. Наиболее популярная продолжительность отпуска — 4 недели (31% опрошенных). 2 и 3 недели считают идеальной продолжительностью отдыха по 21% россиян. Более 4 недель мечтают отдыхать 15% опрошенных. 10 дней достаточно лишь 4% респондентов.

Молодежи до 24 лет чаще других достаточно 10—14 дней, чтобы восстановить силы (36%). Половине россиян старше 25 лет (50%) необходимо 4 недели и более.

Своим любимым видом отдыха представители экономически активного населения страны чаще всего называли путешествие по другим городам и странам (29%). Пляжный отдых предпочитают 23%. В деревне и на даче предпочитают проводить отпуск 13% респондентов. Рыбалку, турпоходы и домашних отдых назвали по 7% опрошенных, экскурсии — 5%, круиз — 3%.

Гендерные предпочтения: женщинам больше нравятся путешествия, пляжи и экскурсии, мужчинам — рыбалка и туризм.

Рассуждая об идеальном месте для проведения отпуска, большинство респондентов называли различные зарубежные страны. Отдых в России предпочитают 12%: «Наша страна огромна и интересна!»; «Родителей редко вижу, скучаю». Чаще всего россияне мечтают об отпуске на Черноморском побережье, посещении Байкала, Камчатки, Алтая, а также турах в Карелию. На необитаемом острове или на Мальдивах хотели бы отдохнуть по 6%. США манят каждого двадцатого россиянина (5%). Италию назвали также 5% опрошенных. 4% россиян считают идеальным отпуск, проведенный дома, «рядом с близкими, родными и самыми любимыми». Испанию, Францию и ОАЭ назвали по 3%. Крым популярен у 2%. В Австралии, Греции, Таиланде, Турции, Японии, на Кубе или на Бали хотели бы провести отпуск по также 2% опрошенных. Столько же россиян предпочитают круизы.