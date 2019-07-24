В отличие от всей России, в Иркутске отпускные настроения сильнее всего в мае

Эксперты Авито изучили спрос на чемоданы в Иркутске с начала 2019 года и выяснили, что город стал одним из двух крупнейших, где, в отличие от всей страны, наибольшей популярностью они пользовались в мае. При этом интерес к чемоданам в июне на 16% выше, чем в январе. Их стоимость в первый летний месяц в городе составила 2 890 рублей, что на 11% ниже, чем годом ранее.

Когда паковали чемоданы

В Иркутске спрос на чемоданы в течение полугодия чередовал периоды роста и снижения. Он достиг пика в мае (+34%), а в июне, в период летних отпусков, превысил январское значение на 16%. В целом по стране спрос достиг максимума в июне (+66% относительно января).

Как и в целом по всей стране, жители 16 из 23 крупнейших городов активнее всего пакуют чемоданы в июне. Однако есть города исключения: в Перми самый высокий спрос на чемоданы зафиксирован в марте, в Казани, Саратове и Тольятти – в апреле, в Иркутске и Ульяновске – непосредственно в мае, а в Волгограде – в январе.

Где выгоднее всего купить чемодан?

Во всероссийском масштабе купить чемодан можно в среднем за 3 460 рублей – это всего на 3% больше, чем и в июне прошлого года. Выгоднее всего купить чемодан в Барнауле (1 810 рублей), а дороже всего – в Москве (4 660 рублей).

Рейтинг городов по доступности чемодана в июне 2019 г., изменение цены за год