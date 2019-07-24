В отличие от всей России, в Иркутске отпускные настроения сильнее всего в мае

Эксперты Авито изучили спрос на чемоданы в Иркутске с начала 2019 года и выяснили, что город стал одним из двух крупнейших, где, в отличие от всей страны, наибольшей популярностью они пользовались в мае. При этом интерес к чемоданам в июне на 16% выше, чем в январе. Их стоимость в первый летний месяц в городе составила 2 890 рублей, что на 11% ниже, чем годом ранее.
Когда паковали чемоданы
В Иркутске спрос на чемоданы в течение полугодия чередовал периоды роста и снижения. Он достиг пика в мае (+34%), а в июне, в период летних отпусков, превысил январское значение на 16%. В целом по стране спрос достиг максимума в июне (+66% относительно января).
Как и в целом по всей стране, жители 16 из 23 крупнейших городов активнее всего пакуют чемоданы в июне. Однако есть города исключения: в Перми самый высокий спрос на чемоданы зафиксирован в марте, в Казани, Саратове и Тольятти – в апреле, в Иркутске и Ульяновске – непосредственно в мае, а в Волгограде – в январе.
Где выгоднее всего купить чемодан?
Во всероссийском масштабе купить чемодан можно в среднем за 3 460 рублей – это всего на 3% больше, чем и в июне прошлого года. Выгоднее всего купить чемодан в Барнауле (1 810 рублей), а дороже всего – в Москве (4 660 рублей).
Рейтинг городов по доступности чемодана в июне 2019 г., изменение цены за год
|
Город
|
Средняя цена в июне 2019 г., рублей
|
Динамика к июню 2018 года
|
1
|
Барнаул
|
1 810
|
-20%
|
2
|
Екатеринбург
|
1 910
|
-4%
|
3
|
Омск
|
1 940
|
-3%
|
4
|
Волгоград
|
2 090
|
-39%
|
5
|
Казань
|
2 210
|
9%
|
6
|
Нижний Новгород
|
2 320
|
-10%
|
7
|
Саратов
|
2 350
|
0%
|
8
|
Воронеж
|
2 450
|
-2%
|
9
|
Тольятти
|
2 490
|
-17%
|
10
|
Челябинск
|
2 500
|
13%
|
11
|
Самара
|
2 590
|
0%
|
12
|
Новосибирск
|
2 600
|
-14%
|
13
|
Ижевск
|
2 640
|
2%
|
14
|
Ульяновск
|
2 730
|
-8%
|
15
|
Уфа
|
2 770
|
-2%
|
16
|
Ростов-на-Дону
|
2 800
|
4%
|
17
|
Иркутск
|
2 890
|
-11%
|
18
|
Красноярск
|
3 220
|
-4%
|
19
|
Краснодар
|
3 380
|
15%
|
20
|
Санкт-Петербург
|
3 560
|
16%
|
21
|
Тюмень
|
3 840
|
-25%
|
22
|
Пермь
|
3 880
|
15%
|
23
|
Москва
|
4 660
|
8%
|
Вся Россия
|
3 460
|
3%