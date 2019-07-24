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В отличие от всей России, в Иркутске отпускные настроения сильнее всего в мае

24 июля 2019

Эксперты Авито изучили спрос на чемоданы в Иркутске с начала 2019 года и выяснили, что город стал одним из двух крупнейших, где, в отличие от всей страны, наибольшей популярностью они пользовались в мае. При этом интерес к чемоданам в июне на 16% выше, чем в январе. Их стоимость в первый летний месяц в городе составила 2 890 рублей, что на 11% ниже, чем годом ранее.  

Когда паковали чемоданы

В Иркутске спрос на чемоданы в течение полугодия чередовал периоды роста и снижения. Он достиг пика в мае (+34%), а в июне, в период летних отпусков, превысил январское значение на 16%. В целом по стране спрос достиг максимума в июне (+66% относительно января).

Как и в целом по всей стране, жители 16 из 23 крупнейших городов активнее всего пакуют чемоданы в июне. Однако есть города исключения: в Перми самый высокий спрос на чемоданы зафиксирован в марте, в Казани, Саратове и Тольятти – в апреле, в Иркутске и Ульяновске – непосредственно в мае, а в Волгограде – в январе.

Где выгоднее всего купить чемодан?

Во всероссийском масштабе купить чемодан можно в среднем за 3 460 рублей – это всего на 3% больше, чем и в июне прошлого года. Выгоднее всего купить чемодан в Барнауле (1 810 рублей), а дороже всего – в Москве (4 660 рублей).

Рейтинг городов по доступности чемодана в июне 2019 г., изменение цены за год

 

Город

Средняя цена в июне 2019 г., рублей

Динамика к июню 2018 года

1

Барнаул

1 810

-20%

2

Екатеринбург

1 910

-4%

3

Омск

1 940

-3%

4

Волгоград

2 090

-39%

5

Казань

2 210

9%

6

Нижний Новгород

2 320

-10%

7

Саратов

2 350

0%

8

Воронеж

2 450

-2%

9

Тольятти

2 490

-17%

10

Челябинск

2 500

13%

11

Самара

2 590

0%

12

Новосибирск

2 600

-14%

13

Ижевск

2 640

2%

14

Ульяновск

2 730

-8%

15

Уфа

2 770

-2%

16

Ростов-на-Дону

2 800

4%

17

Иркутск

2 890

-11%

18

Красноярск

3 220

-4%

19

Краснодар

3 380

15%

20

Санкт-Петербург

3 560

16%

21

Тюмень

3 840

-25%

22

Пермь

3 880

15%

23

Москва

4 660

8%
 

Вся Россия

3 460

3%
 

 


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