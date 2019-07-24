Асфальтобетонные заводы Иркутской области ждет проверка

Асфальтобетонные заводы в Иркутской области инспектируют сотрудники ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Как сообщает пресс-служба компании, это необходимо в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За дорожно-строительный сезон 2019 года комиссия планирует посетить восемь предприятий региона, выпускающих асфальтобетонные смеси для ремонта и капитального ремонта объектов.

«Мы запрашиваем документы, подтверждающие метрологическую поверку средств измерений и испытательного оборудования АБЗ. Убеждаемся в компетентности заводских лабораторий: изучаем правоустанавливающие документы на проведение испытаний по оценке качества дорожно-строительных материалов в соответствии с заявленной областью деятельности. Смотрим, как осуществляется оценка качества при хранении, выпуске, заготовке и производстве материалов» - говорит начальник отдела контроля качества работ ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Галина Чиркова.

Проверяющие наблюдают, каким образом производятся лабораторные испытания на заводах. Контролируют правильность заполнения протоколов и журналов исследований на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП. Комиссия обращает внимание, как соблюдаются правила складирования и хранения инертных материалов.

На устранение замечаний комиссия отводит заводам неделю.