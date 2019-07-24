Установлена новая мера социальной поддержки для семей с детьми-инвалидами в пострадавших от паводка территориях

Дополнительная мера социальной поддержки установлена Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко для жителей, пострадавших от паводка. Это единовременная денежная выплата семьям, воспитывающих детей-инвалидов. На эти цели из областного бюджета выделено четыре млн рублей. Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, всего таких детей 400.

- Право на получение выплаты имеют семьи, воспитывающие детей-инвалидов, в том числе усыновленных, принятых под опеку, переданных на воспитание в приемную семью. Мера поддержки предусмотрена только для семей, проживающих на территориях, пострадавших от паводка. Размер выплаты - 10 000 рублей на каждого ребенка-инвалида. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания не позднее 30 ноября 2019 года, - отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.