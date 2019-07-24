Экспорт из Иркутской области во Вьетнам, Корею и Францию значительно вырос

Абсолютным лидером по динамике стала Южная Корея: экспорт из Приангарья в эту страну за январь-май 2019 года увеличился более чем вдвое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего корейцы покупают в Иркутской области минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, массу из древесины, регенерируемые бумагу и картон, изделия из древесины и древесный уголь. В денежном выражении объём поставленных из Приангарья товаров в эту азиатскую страну за 5 месяцев текущего года превысил 172 миллиона долларов США.

Экспортные операции с Францией в указанный период выросли почти на треть. По данным Сибирского таможенного управления, наибольшей популярностью у французов пользуются изделия из сибирской древесины и древесный уголь.

Объём экспорта во Вьетнам вырос на 15%. На первом месте среди экспортируемых товаров находится алюминий. Любят изделия из древесины, с удовольствием покупают минеральное топливо, нефть и нефтепродукты.

В целом, Иркутская область поставляет товары на экспорт в более чем 100 стран мира. Ключевыми товарами являются нефть, древесина, алюминий, целлюлоза, полимеры винилхлорида, золото. Об этом сообщает Агентство инвестиционного развития Иркутской области..