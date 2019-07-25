В Усть-Илимске началось строительство целлюлозно-картонного комбината в рамках проекта «Большой Усть-Илимск»

Группа «Илим» приступила к строительству складов временного хранения оборудования в рамках проекта «Большой Усть-Илимск» по созданию целлюлозно-картонного комбината мощностью 600 тыс. тонн в год. Об этом сообщает на своем сайте Агентство инвестиционного развития Иркутской области.

Напомним, что договор на поставку крупнейшей в мире машины по выпуску крафтлайнера компания уже заключила с немецким машиностроительным концерном Voith.

Для обеспечения работы растущих производственных мощностей в Усть-Илимске реконструированы выпарные станции. На это ушло более миллиарда рублей. Параллельно с ними модернизирован содорегенерационный котёл, там обновлено 95% оборудования.

Общий объем инвестиций в строительство целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске составляет 67 млрд. рублей. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года.

– Нанести на карту России новый комбинат — это грандиозная задача. Особенно в Сибири, где существуют определенные сложности с логистикой и инфраструктурой, — комментирует Вице-президент по капитальным проектам Группы «Илим» Валерий Антонишин. — К примеру, специально для проекта «Большой Усть-Илимск» нам потребовалось построить собственный бетонный завод, чтобы поставки бетона на строительную площадку осуществлялись в требуемом объеме и нужные сроки. Работы по строительству ЦКК ведутся с чётким соблюдением графика. В настоящее время завершены земляные работы для устройства фундаментов складов. Мы довольны темпами и рассчитываем завершить работы в плановые сроки.