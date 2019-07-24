В России растут выдачи кредитных карт - во 2 квартале 2019 года российские банки выдали на 12,0% больше новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но темпы роста выдачи «кредиток» постепенно снижаются. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В апреле-июне 2019 года в России выдано 3,02 млн новых кредитных карт, это на 12,0% большем по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (2,70 млн. ед.). В Иркутской области также рост: выдано 68 852 кредитных карт, это на 8,2% больше чем в прошлом году. Вместе с тем, эксперты обращают внимание, что темпы роста выдачи существенно снизились: так, если в 3 квартале 2018 года рост составлял 77,6%, то во 2 квартале 2019 года он был на уровне 12,0%.
Во 2 квартале 2019 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (192,5 тыс. ед.), Московской области (150,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (118,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (113,6 тыс. ед.) и Свердловской области (92,7 тыс. ед.).
«В 2019 году количество выдаваемых новых кредитных карт продолжило расти, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Вместе с тем, темпы этого роста существенно снизились по сравнению с динамикой выдачи кредитных карт в 2018 году. В целом, сохраняющаяся динамика роста в данном сегменте объясняется, прежде всего, тем, что заимствование с использованием кредитных карт – наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования. Причем, как для банков, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и для самих заемщиков. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.).».
Динамика выдачи новых кредитных карт в регионах РФ во 2 квартале 2019 года
|
|
По регионам
|
2 квартал 2018, ед.
|
2 квартал 2019, ед.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
166 073
|
192 476
|
15,9%
|
2
|
Московская область
|
150 283
|
150 929
|
0,4%
|
3
|
Краснодарский край
|
99 305
|
118 168
|
19,0%
|
4
|
г. Санкт-Петербург
|
93 371
|
113 622
|
21,7%
|
5
|
Свердловская область
|
79 702
|
92 654
|
16,3%
|
6
|
Республика Башкортостан
|
80 354
|
85 665
|
6,6%
|
7
|
Челябинская область
|
73 479
|
81 391
|
10,8%
|
8
|
Республика Татарстан
|
73 141
|
80 315
|
9,8%
|
9
|
Ростовская область
|
70 605
|
78 352
|
11,0%
|
10
|
Красноярский край
|
69 671
|
78 003
|
12,0%
|
11
|
Новосибирская область
|
65 015
|
74 441
|
14,5%
|
12
|
Кемеровская область
|
70 008
|
69 918
|
-0,1%
|
13
|
Иркутская область
|
63 639
|
68 852
|
8,2%
|
14
|
Самарская область
|
65 584
|
68 068
|
3,8%
|
15
|
Пермский край
|
49 264
|
58 278
|
18,3%
|
16
|
Волгоградская область
|
61 727
|
58 067
|
-5,9%
|
17
|
Алтайский край
|
53 774
|
57 957
|
7,8%
|
18
|
Нижегородская область
|
53 825
|
57 045
|
6,0%
|
19
|
Оренбургская область
|
52 564
|
55 414
|
5,4%
|
20
|
Омская область
|
51 152
|
54 720
|
7,0%
|
21
|
Саратовская область
|
48 590
|
54 212
|
11,6%
|
22
|
Приморский край
|
44 266
|
49 319
|
11,4%
|
23
|
Ставропольский край
|
40 615
|
47 439
|
16,8%
|
24
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
33 950
|
45 242
|
33,3%
|
25
|
Воронежская область
|
37 736
|
39 990
|
6,0%
|
26
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
32 784
|
38 108
|
16,2%
|
27
|
Хабаровский край
|
32 031
|
36 449
|
13,8%
|
28
|
Ленинградская область
|
31 323
|
36 098
|
15,2%
|
29
|
Удмуртская Республика
|
27 155
|
33 482
|
23,3%
|
30
|
Республика Крым
|
26 286
|
33 228
|
26,4%