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В России растут выдачи кредитных карт

24 июля 2019

В России растут выдачи кредитных карт - во 2 квартале 2019 года российские банки выдали на 12,0% больше новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но темпы роста выдачи «кредиток» постепенно снижаются. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В апреле-июне 2019 года в России выдано 3,02 млн новых кредитных карт, это на 12,0% большем по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (2,70 млн. ед.). В Иркутской области также рост: выдано 68 852 кредитных карт, это на 8,2% больше чем в прошлом году. Вместе с тем, эксперты обращают внимание, что темпы роста выдачи существенно снизились: так, если в 3 квартале 2018 года рост составлял 77,6%, то во 2 квартале 2019 года он был на уровне 12,0%.

Во 2 квартале 2019 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (192,5 тыс. ед.), Московской области (150,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (118,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (113,6 тыс. ед.) и Свердловской области (92,7 тыс. ед.).

«В 2019 году количество выдаваемых новых кредитных карт продолжило расти, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Вместе с тем, темпы этого роста существенно снизились по сравнению с динамикой выдачи кредитных карт в 2018 году. В целом, сохраняющаяся динамика роста в данном сегменте объясняется, прежде всего, тем, что заимствование с использованием кредитных карт – наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования. Причем, как для банков, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и для самих заемщиков. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.).».

Динамика выдачи новых кредитных карт в регионах РФ во 2 квартале 2019 года

 

По регионам

2 квартал 2018, ед.

2 квартал 2019, ед.

Изменение,

в %

1

г. Москва

166 073

192 476

15,9%

2

Московская область

150 283

150 929

0,4%

3

Краснодарский край

99 305

118 168

19,0%

4

г. Санкт-Петербург

93 371

113 622

21,7%

5

Свердловская область

79 702

92 654

16,3%

6

Республика Башкортостан

80 354

85 665

6,6%

7

Челябинская область

73 479

81 391

10,8%

8

Республика Татарстан

73 141

80 315

9,8%

9

Ростовская область

70 605

78 352

11,0%

10

Красноярский край

69 671

78 003

12,0%

11

Новосибирская область

65 015

74 441

14,5%

12

Кемеровская область

70 008

69 918

-0,1%

13

Иркутская область

63 639

68 852

8,2%

14

Самарская область

65 584

68 068

3,8%

15

Пермский край

49 264

58 278

18,3%

16

Волгоградская область

61 727

58 067

-5,9%

17

Алтайский край

53 774

57 957

7,8%

18

Нижегородская область

53 825

57 045

6,0%

19

Оренбургская область

52 564

55 414

5,4%

20

Омская область

51 152

54 720

7,0%

21

Саратовская область

48 590

54 212

11,6%

22

Приморский край

44 266

49 319

11,4%

23

Ставропольский край

40 615

47 439

16,8%

24

Ханты-Мансийский АО - Югра

33 950

45 242

33,3%

25

Воронежская область

37 736

39 990

6,0%

26

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

32 784

38 108

16,2%

27

Хабаровский край

32 031

36 449

13,8%

28

Ленинградская область

31 323

36 098

15,2%

29

Удмуртская Республика

27 155

33 482

23,3%

30

Республика Крым

26 286

33 228

26,4%

 


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