В России растут выдачи кредитных карт

В России растут выдачи кредитных карт - во 2 квартале 2019 года российские банки выдали на 12,0% больше новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но темпы роста выдачи «кредиток» постепенно снижаются. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В апреле-июне 2019 года в России выдано 3,02 млн новых кредитных карт, это на 12,0% большем по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (2,70 млн. ед.). В Иркутской области также рост: выдано 68 852 кредитных карт, это на 8,2% больше чем в прошлом году. Вместе с тем, эксперты обращают внимание, что темпы роста выдачи существенно снизились: так, если в 3 квартале 2018 года рост составлял 77,6%, то во 2 квартале 2019 года он был на уровне 12,0%.

Во 2 квартале 2019 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (192,5 тыс. ед.), Московской области (150,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (118,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (113,6 тыс. ед.) и Свердловской области (92,7 тыс. ед.).

«В 2019 году количество выдаваемых новых кредитных карт продолжило расти, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Вместе с тем, темпы этого роста существенно снизились по сравнению с динамикой выдачи кредитных карт в 2018 году. В целом, сохраняющаяся динамика роста в данном сегменте объясняется, прежде всего, тем, что заимствование с использованием кредитных карт – наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования. Причем, как для банков, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и для самих заемщиков. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.).».

Динамика выдачи новых кредитных карт в регионах РФ во 2 квартале 2019 года