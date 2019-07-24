Рослесхоз объяснил, почему данные о площадях лесных пожаров в Иркутской области расходятся

Советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов на пресс-конференции 24 июля, посвященной текущей лесопожарной обстановке в Иркутской области подтвердил, что площади пожаров большие и объяснил, почему они расходятся с данными спутника.

Александр Агафонов пояснил, с момента введения в регионе режима ЧС – 11 июля – удалось потушить 124 лесных пожара общей площадью порядка 200 тысяч га. В зоне контроля сейчас действуют 92 пожара, однако, более точно определить площадь этих возгораний можно будет только после их ликвидации.

– Площади указаны большие. Но спутник может видеть только инфракрасное излучение, гореть может подстилка, может подгорать лес, тепловые массы поднимаются вверх, есть движение. То есть спутник показывает все тепловые массы, которые перемещаются. Так что данные расходятся. Объективно можно будет говорить, когда спутник высокого разрешения пролетает и смотрит, что сгорело, лесники проходят и определяют границы, – сказал Агафонов.

При этом, по словам Александра Агафонова, несмотря на то, что зона контроля – это удаленные и труднодоступные территории, на шести возгораниях уже работают люди.