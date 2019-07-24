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Задымление северных районов Иркутской области, по прогнозам, уйдет в пятницу

24 июля 2019

Задымление в северных районах Иркутской области связано с тем, что уже несколько дней отсутствует ветер, дым от предыдущих и действующих пожаров, а также от возгораний в соседних регионах наслаивается. Об этом сообщил советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов на пресс-конференции 24 июля, посвященной лесопожарной обстановке в Иркутской области.

По прогнозам синоптиков в пятницу ожидается незначительное усиление ветра, что должно способствовать рассеиванию дымки. Кроме того, при прояснении в горимые районы будут направлены дополнительные силы и средства, отметил Александр Агафонов.

Напомним, что по данным космического мониторинга, в зоне задымления находятся 114 населенных пункта в 7 районах Иркутской области. Лесные пожары, действующие на территории Катангского, Киренского районов Иркутской области, а также Красноярского края стали причиной задымления 11 населенных пунктов Усть-Илимского района, 15 –Усть-Кутского, 21 населенного пункта в Братском районе и 23 – в Нижнеилимском. В Казачинско-Ленском районе в зоне задымления находятся 7 населенных пунктов, в Катангском районе - 8 населенных пунктов, в Киренском районе - 29 населенных пунктов.

Советник руководителя Рослесхоза отметил, что тушение пожаров находится на жестком контроле. Он поблагодарил специалистов лесоохраны, авиадесантников и лесников за проделанную работу.

- Уже третью неделю люди работают практически без отдыха, иногда рискуя жизнью, - добавил Александр Агафонов.


/ СИА /
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