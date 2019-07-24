Сбербанк открыл передвижные пункты кассовых операций в Тулуне

Для удобства жителей г. Тулун и Тулунского района Сбербанк открыл передвижные пункты кассовых операций, в которых клиент может совершить большинство банковских операций, в том числе получить наличные денежные средства, справки и выписки по счетам.

С 25 июля по 31 июля пункты будут ежедневно обслуживать население по следующим маршрутам:

Также в ежедневном формате с 10-30 до 19-30 (перерыв с 15-00 до 16-00) продолжает свою работу мобильный офис банка, по адресу ул. Ленина, 101.