Новости

Сбербанк открыл передвижные пункты кассовых операций в Тулуне

24 июля 2019

Для удобства жителей г. Тулун и Тулунского района Сбербанк открыл передвижные пункты кассовых операций, в которых клиент может совершить большинство банковских операций, в том числе получить наличные денежные средства, справки и выписки по счетам.

С 25 июля по 31 июля пункты будут ежедневно обслуживать население по следующим маршрутам:

   Номер

Адрес

Режим работы с клиентами

Перерыв

ППКО 8586/06011

г.Тулун,

ул.Ленина, д.101

09:00 – 18:00

13:00 – 14:00

ППКО 8586/06020

г.Тулун,

пер.Театральный,2 (маг. Атриум)

09:00 – 18:00

13:00 – 14:00

ППКО 8586/06021

Читайте также:

Губернатор пообещал поддержать бизнес в зоне затопления кредитами под 1-2%
24 июля 2019
Владимир Якушев: "Для таких масштабных работ потребуются силы не только крупных специализированных компаний, но и местных строителей"
24 июля 2019

г.Тулун,

м-н Гидролизный,1б (маг. Курьер)

09:30 – 18:30

13:30 – 14:30

ППКО 8586/06022

г.Тулун,

ул. Карбышева, 62  (маг. Зенит)

10:00 – 19:00

14:00 – 15:00

Также в ежедневном формате с 10-30 до 19-30 (перерыв с 15-00 до 16-00)  продолжает свою работу мобильный офис банка, по адресу ул. Ленина, 101.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (321)


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
Опытом создания успешного коттеджного поселка поделится на Байкальском саммите РГУД Кристина Яковенко, "Хрустальный Девелопмент"
«Пришло время жесткого профессионализма», - Илья Круговых, ГК «Актив», о Байкальском саммите РГУД (видео)
Выбор участка, квартирография, ценообразование - ответы на самые насущные вопросы застройщиков на Байкальском саммите РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании