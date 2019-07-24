Сбербанк открыл передвижные пункты кассовых операций в Тулуне

Для удобства жителей г. Тулун и Тулунского района Сбербанк открыл передвижные пункты кассовых операций, в которых клиент может совершить большинство банковских операций, в том числе получить наличные денежные средства, справки и выписки по счетам.
С 25 июля по 31 июля пункты будут ежедневно обслуживать население по следующим маршрутам:
|
Номер
|
Адрес
|
Режим работы с клиентами
|
Перерыв
|
ППКО 8586/06011
|
г.Тулун,
ул.Ленина, д.101
|
09:00 – 18:00
|
13:00 – 14:00
|
ППКО 8586/06020
|
г.Тулун,
пер.Театральный,2 (маг. Атриум)
|
09:00 – 18:00
|
13:00 – 14:00
|
ППКО 8586/06021
|
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г.Тулун,
м-н Гидролизный,1б (маг. Курьер)
|
09:30 – 18:30
|
13:30 – 14:30
|
ППКО 8586/06022
|
г.Тулун,
ул. Карбышева, 62 (маг. Зенит)
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10:00 – 19:00
|
14:00 – 15:00
Также в ежедневном формате с 10-30 до 19-30 (перерыв с 15-00 до 16-00) продолжает свою работу мобильный офис банка, по адресу ул. Ленина, 101.