Замена входной группы в историческом здании «Почты России» в Иркутске была проведена без разрешения

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области провела внеплановую документарную проверку в отношении ФГУП «Почта России» по факту замены входной группы в отделении, расположенном на улице Степана Разина, 23 областного центра. Это здание является объектом культурного наследия.

По результатам проверки установлено, что служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области не согласовывала проведение работ по устройству входной группы на главном юго-западном фасаде объекта культурного наследия. Разрешение на проведение таких работ ФГУП «Почта России» не получала. Таким образом, данная организация выполнила замену дверей в нарушение требований пункта 1 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ, а именно: без разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, тогда как такое разрешение обязательно.

23 июля службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области составлен протокол об административном правонарушении в отношении ФГУП «Почта России» по факту проведения работ на объекте культурного наследия без разрешения службы, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Протокол и другие материалы дела направлены в Кировский районный суд города Иркутска.