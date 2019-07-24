Губернатор пообещал поддержать бизнес в зоне затопления кредитами под 1-2%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев сегодня провели встречу с депутатами Думы Тулунского района. Особое внимание было уделено поддержке предпринимателей, чей бизнес также пострадал в результате стихийного бедствия.

Сергей Левченко уточнил, что всего примерно 4-5% предпринимателей страховали свое имущество и товар. Поэтому, конечно, для восстановления деятельности малых и средних предприятий теперь нужна помощь.

– Все предприниматели, деятельность которых велась, подчеркиваю, в зоне затопления, будут освобождены от региональных и муниципальных налогов за 2019 год. Предприниматели, которые захотят перенести свой бизнес в другое место, смогут по льготной цене получить земельные участки. Также мы совместно с нашими институтами развития, такими как Корпорация развития Иркутской области, региональный гарантийный фонд, Фонд поддержки предпринимательства и т.д., договорились с Министерством экономического развития Российской Федерации, что за счет Фонда развития моногородов будем давать кредиты под очень низкие проценты, 1-2%, тем людям, которые захотят восстановить свой бизнес. В общей сложности мы запросили 250 млн рублей, - рассказал Сергей Левченко.

Губернатор добавил, что в ближайшее время в пострадавшие территории приедет уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Капитонов. Он проведет встречи с представителями малого и среднего бизнеса, и, возможно, будут выработаны дополнительные предложения по поддержке этого сектора экономики.