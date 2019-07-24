Владимир Якушев: "Для таких масштабных работ потребуются силы не только крупных специализированных компаний, но и местных строителей"

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев сегодня провели встречу с депутатами Думы Тулунского района. Одной из важных тем встречи стало восстановление инфраструктуры, в том числе жилой, в районах паводка, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Владимир Якушев, Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сказал, что для таких масштабных работ потребуются силы не только крупных специализированных компаний, но и местных строителей и рабочих.

- Восстановлением социальных объектов будут заниматься специализированные компании. Сроки жесткие, нужны особый подход, квалификация, технологии. Что же касается капитального ремонта домов и квартир, то ими могут заниматься местные строители. Мы должны задействовать все возможные местные силы, - отметил Владимир Якушев.

Мнение Министра поддержал Губернатор Сергей Левченко.

- Перед компаниями, которые занимаются капитальным ремонтом по всей Иркутской области, поставлена задача направлять сюда силы по мере разворачивания ремонтных работ. В ближайшее время постепенно специалисты начнут приезжать. Но конечно, будет требоваться рабочая сила из числа местных жителей, - сказал глава Приангарья.

Напомним, для организации и контроля строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых помещений, которые повреждены в результате чрезвычайной ситуации, в регионе будет создана специализированная структура - Служба заказчика Иркутской области.