"Некорректно сравнивать 'Усольехимпром' с Чернобылем". Правительство Приангарья прокомментировало ситуацию с ликвидацией ртутных загрязнений

Не подлежит сомнению, что ООО «Усольехимпром» является объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду и включено в перечень хозяйствующих субъектов, поднадзорных непосредственно Росприроднадзору, который возглавляет Светлана Радионова. Однако отсутствие полномочий и законодательного права у субъекта РФ не позволяют Правительству Иркутской области организовать планомерную работу по ликвидации загрязнения промышленной площадки ООО «Усольехимпром» на территории земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и при осуществлении деятельности коммерческим предприятиями. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Андрей Крючков, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

– Ликвидация источников загрязнения на промышленной площадке ООО «Усольехимпром» в Усолье-Сибирском является одним из приоритетных вопросов при обеспечении экологической безопасности жителей Иркутской области. Наши предложения были направлены в Минприроды России, чтобы включить мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза в федеральный проект «Чистая страна» на 2019-2021 годы в рамках национального проекта «Экология», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.

Общая площадь промышленной площадки ООО «Усольехимпром» около 600 гектар. Земельные участки, расположенные на промплощадке, находятся в собственности Российской Федерации, объекты на земельных участках – в частной собственности. Производственная деятельность ООО «Усольехимпрома» прекращена в 2010 году, по настоящее время осуществляется процедура банкротства. Цех ртутного электролиза площадью более гектара, официально списан в 1998 году ОАО «Усольехимпром», на балансе ООО «Усольехимпром» никогда не числился. Выражаясь юридическим языком – бесхозный объект на федеральной земле в границах населенного пункта г. Усолье-Сибирское. Очаг ртутного загрязнения состоит из строительных конструкций здания, шламов, неутилизированных и не подвергнутых обезвреживанию бывшими владельцами ртутьсодержащих производственных отходов и грунтов.

Минприроды России в ответ на предложения Иркутской области сообщило, что финансирование мероприятий по ликвидации загрязнений на площадке «Усольехимпрома» будет возможно после предоставления Правительством Иркутской области уточненных объемов финансового обеспечения, с учетом проведенных проектных и изыскательских работ, а также после включения в государственный реестр объектов накопленного вреда окружаюшей среде (далее – ГРОНВОС). Правительство Иркутской области дважды направляло заявление и материалы в Минприроды России для включения в ГРОНВОС и получала отказ по причине того, что цех ртутного электролиза территориально находится на промышленной площадке еще действующего хозяйствующего субъекта. Только после завершения процедуры банкротства ООО «Усольехимпром» и его окончательной ликвидации объект может быть включен в ГРОНВОС.

За счет средств бюджета Иркутской области было проведено обследование территории цеха ртутного электролиза, земельного участка под ним, и прилегающей территории общей площадью 7,4 га. Подготовлена проектная документация по ликвидации (демеркуризация) ртутного загрязнения. Проектные решения получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.

В настоящее время проект находится в Красноярском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России» на государственной экспертизе. В августе 2019 года ожидается положительное заключение. Согласно проекту, полная ликвидация цеха ртутного электролиза, вывоз отходов и рекультивация земельного участка в месте его расположения рассчитана на три года. Планируется начать работы в 2020 году.

Андрей Крючков уверен, что помимо ликвидации цеха ртутного электролиза, экологическая опасность и угроза загрязнения территории останется очень серьезной. На комбинате «Усольехимпром» более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов (цех ртутного электролиза только один из них), 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 км, наземные и подземные коммуникации и коллекторы, длиной около 50 км.

– Все это, включая почво-грунты, грунтовые и подземные воды, пропитано высокотоксичными хлорорганическими загрязняющими веществами и тяжёлыми металлами. Но даже это не дает права серьезным ученым на некорректные сравнения «Усольехимпрома» с Чернобылем, – подчеркивает Андрей Крючков.

В марте 2019 года более тысячи металлических баллонов с территории промышленной площадки было вывезено. Правительство Иркутской области обязало конкурсного управляющего ООО «Усольехимпром» ликвидировать емкости с ядовитым содержимым. Предприятием ООО «Сибртуть» из Новосибирска осуществлены мероприятия по сбору, транспортировке, обезвреживанию отходов и металлических емкостей, ликвидации баллонов.

Учеными Иркутского научно-производственного предприятия «БайкалИнжиниринг» проведена работа по предварительной оценке ситуации, даны предложения по выполнению рекогносцировочных изысканий и исследований для установления надежной и достоверной информации о составе загрязняющих веществ и степени загрязнения всех технических объектов и природных сред на промплощадке комбината «Усольехимпром». Полученные результаты будут использованы для разработки комплексных технологий ликвидации загрязнений и санации территории, подготовки основы Проектов технической и биологической рекультивации. Ориентировочная стоимость исследований 100 миллионов рублей.

Указом Губернатора Иркутской области в феврале 2019 года в связи с возникновением угрозы аварийной ситуации на территории промышленной площадки ООО «Усольехимпром» введен режим функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Доступ посторонних лиц на промышленную площадку ООО «Усольехимпром» ограничен: Правительством Иркутской области предусмотрены в областном бюджете средства, необходимые на обеспечение ограничения доступа посторонних лиц на всю промышленную площадку ООО «Усольехимпром», на весь период 2019 года. Мероприятия включают в себя круглосуточное патрулирование и организацию семи контрольно-пропускных пунктов по периметру промышленной площадки.

Распоряжением Правительства Иркутской области от 5 июня 2019 года «О выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда Правительства Иркутской области» для обеспечения расходов, связанных с проведением работ по обследованию 22 емкостей, расположенных на территории промплощадки ООО «УХП» на предмет наличия аварийно химически опасных веществ (далее –АХОВ), определения их состава и объема, а также по ликвидации АХОВ, представляющих наибольшую опасность. В настоящее время выполняются мероприятия по осуществлению закупки данных услуг.

В целях выявления и ликвидации источников загрязнения на промышленной площадке ООО «Усольехимпром» принято решение включить в 2020 году мероприятия по выполнению рекогносцировочных изысканий на промышленной площадке ООО «Усольехимпром» в Государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы» в объеме 100 млн рублей.

Эвакуация людей с близлежащей территории не потребуется, так как промышленная площадка ООО «Усольехимпром» изначально имеет санитарно-защитную зону. В настоящее время отходы, расположенные на промплощадке, при отсутствии техногенного воздействия и природных стихийных катастроф, опасности для людей не представляют, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.