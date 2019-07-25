Новости

АТБ совместно с Банком Харбин осуществили первую сделку по поставке наличных юаней из Китая в Россию по новому маршруту

25 июля 2019

20 миллионов наличных юаней были успешно доставлены через таможенный пункт международного аэропорта Харбина во Владивосток. Это новое логистическое решение по доставке национальной валюты КНР в Россию было разработано Азиатско-Тихоокеанским банком и Банком Харбина.

Это уже вторая подобная сделка АТБ, в которой российский банк выступает первооткрывателем маршрутов доставки банкнот из Китая в Российскую Федерацию.

Новый путь является первым прямым каналом трансграничных перевозок наличности из Харбина в Россию, а также первым маршрутом перевозки наличности в Россию из провинции Хэйлунцзян воздушным транспортом.

- Прямые поставки банкнот позволяют обеспечить своевременное подкрепление филиальной сети банка, оптимизировать варианты доставки и снизить издержки, что в конечном итоге позволит удовлетворить растущие потребности со стороны клиентов банка. АТБ продолжит развивать отношения с финансовыми институтами Китая, ведь этому способствует экономическая активность наших клиентов, а также высокая заинтересованность в сотрудничестве со стороны китайских партнеров, - отметил председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Аврамов.

По словам руководителя банка АТБ реализация подобных сделок способствует торгово-экономическому развитию и двустороннему стратегическому сотрудничеству.

Азиатско-Тихоокеанский банк и Банк Харбин имеют отличную основу для взаимодействия и с ответственностью подходят к вопросу стимулирования экономических отношений двух стран. АТБ с 2015 года является членом Российско-Китайского Финансового Совета, учрежденного с китайской стороны Банком Харбин, активно развивает китайское направление как одно из стратегических на азиатском рынке.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
Опытом создания успешного коттеджного поселка поделится на Байкальском саммите РГУД Кристина Яковенко, "Хрустальный Девелопмент"
«Пришло время жесткого профессионализма», - Илья Круговых, ГК «Актив», о Байкальском саммите РГУД (видео)
Выбор участка, квартирография, ценообразование - ответы на самые насущные вопросы застройщиков на Байкальском саммите РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании