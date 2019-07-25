АТБ совместно с Банком Харбин осуществили первую сделку по поставке наличных юаней из Китая в Россию по новому маршруту

20 миллионов наличных юаней были успешно доставлены через таможенный пункт международного аэропорта Харбина во Владивосток. Это новое логистическое решение по доставке национальной валюты КНР в Россию было разработано Азиатско-Тихоокеанским банком и Банком Харбина.

Это уже вторая подобная сделка АТБ, в которой российский банк выступает первооткрывателем маршрутов доставки банкнот из Китая в Российскую Федерацию.

Новый путь является первым прямым каналом трансграничных перевозок наличности из Харбина в Россию, а также первым маршрутом перевозки наличности в Россию из провинции Хэйлунцзян воздушным транспортом.

- Прямые поставки банкнот позволяют обеспечить своевременное подкрепление филиальной сети банка, оптимизировать варианты доставки и снизить издержки, что в конечном итоге позволит удовлетворить растущие потребности со стороны клиентов банка. АТБ продолжит развивать отношения с финансовыми институтами Китая, ведь этому способствует экономическая активность наших клиентов, а также высокая заинтересованность в сотрудничестве со стороны китайских партнеров, - отметил председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Аврамов.

По словам руководителя банка АТБ реализация подобных сделок способствует торгово-экономическому развитию и двустороннему стратегическому сотрудничеству.

Азиатско-Тихоокеанский банк и Банк Харбин имеют отличную основу для взаимодействия и с ответственностью подходят к вопросу стимулирования экономических отношений двух стран. АТБ с 2015 года является членом Российско-Китайского Финансового Совета, учрежденного с китайской стороны Банком Харбин, активно развивает китайское направление как одно из стратегических на азиатском рынке.