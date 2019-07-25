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Держатели карт БайкалИнвестБанка могут снимать наличные во всех банкоматах без комиссии

25 июля 2019

Держатели карт АО «БайкалИнвестБанк» получили возможность снимать собственные наличные денежные средства без комиссии во всех банкоматах сторонних банков на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте банка.


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