Держатели карт БайкалИнвестБанка могут снимать наличные во всех банкоматах без комиссии

Держатели карт АО «БайкалИнвестБанк» получили возможность снимать собственные наличные денежные средства без комиссии во всех банкоматах сторонних банков на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте банка.
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Держатели карт БайкалИнвестБанка могут снимать наличные во всех банкоматах без комиссии25 июля 2019
/ СИА /
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