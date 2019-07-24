Банк «Приморье» отмечает 25-летие

Двадцатипятилетний юбилей отмечает 27 июля 2019 года Банк «Приморье». За четверть века Банк прошел серьезный путь развития от регионального банка, работающего преимущественно с юридическими лицами, до универсальной кредитной организации, которая представляет широкий спектр финансовых услуг для частных лиц и корпоративных клиентов на Дальнем Востоке и в Сибири.

— Юбилей Банка «Приморье» — это значимое событие как для нас, так и для наших клиентов и партнеров, которые все эти годы остаются с нами, — отмечает Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье» Сергей Белавин. — 27 июля 1994 года мы начали работать в Приморском крае, во Владивостоке. Все эти годы мы активно развивались, росли вслед за нашими клиентами. 2018 год и 2019 год, год юбилея, стали действительно прорывными. Девиз нынешнего года — новые горизонты, и это действительно так: мы расширяем линейку финансовых продуктов и услуг, необходимых нашим клиентам, и расширяем географию присутствия: открыли второй офис в Хабаровске, офисы в Южно-Сахалинске, Магадане и Иркутске.

За все годы беспрерывной работы Банк «Приморье» сумел сохранить устойчивость, стабильность, клиентскую базу и динамичные темпы роста. На сегодняшний день Банк представлен 23 офисами в пяти регионах России. Сотрудники всех офисов Банка всегда готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях и выбрать наиболее интересные и выгодные финансовые продукты и услуги.

— За последний год Банк существенно расширил линейку продуктов для клиентов — физических лиц, — отмечает Заместитель Председателя Правления — директор Департамента розничного бизнеса Анна Талызина. — Большой популярностью пользуются дебетовые карты с cash-back на самые разные категории, можно выбрать именно ту, которая интересует больше всего, будь то расходы на автомобиль, повседневные покупки, путешествия развлечения. Безусловно, очень востребованы потребительские кредиты, рефинансирование кредитов сторонних банков, кредитные карты; растет спрос и на ипотеку. Нашим клиентам также всегда интересны наши предложения по вкладам, выгодным денежным переводам в рублях и в валюте.

К своему 25-летию Банк «Приморье» представил своим клиентам немало новых интересных предложений: вклад «Нам 25» с повышенной процентной ставкой, лимитированную «Юбилейную карту» с уникальным дизайном и очень выгодными условиями: cash-back до 7% и 5% годовых на остаток на счете, кредитную карту «Большой Cash-back», по которой возвращается до 25% с покупок по определенным категориям. Кроме того, в 2019 году Банк «Приморье» ввел в линейку наличной валюты новую для банков региона — вьетнамские донги.

— В настоящее время в Банке «Приморье» по выгодному курсу можно обменять уже десять видов наличной и 13 видов безналичной валюты. Это валюты, как популярных азиатских, так и западных стран, — комментирует Заместитель Председателя Правления — Финансовый директор Андрей Зверев. — Большим спросом у наших клиентов пользуются наличные китайские юани, японские йены, корейские воны, вьетнамские донги, тайские баты. Клиенты — участники ВЭД также уже оценили все преимущества безналичных расчетов с контрагентами из различных стран в их национальных валютах. Имея прямые корреспондентские отношения с ведущими банками Японии, Кореи, Китая, Таиланда, Вьетнама и других стран, мы можем оперативно напрямую осуществлять платежи наших клиентов, экономя их время и деньги. Для регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири, где внешнеэкономическую деятельность со странами АТР ведет огромное количество компаний, а экономика во многом базируется на внешней торговле, данное преимущество имеет принципиальное значение. Бесперебойная работа банковского механизма в круглосуточном режиме в данном направлении — заслуга наших казначеев. На сегодняшний день Казначейство Банка ведет работу по всем направлениям финансового рынка. Мы активно работаем не только на Российском фондовом рынке, но и на зарубежном, обеспечивая Банку постоянный поток доходов и достаточный запас ликвидности.

— Наши клиенты — представители малого, среднего и крупного бизнеса — ценят нашу оперативность и гибкость в принятии решений, — добавляет Директор департамента корпоративного бизнеса Антон Сабадаш. — Мы хорошо знаем потребности местного бизнеса, особенности экономики регионов нашего присутствия, стараемся помогать не только финансово, но и консультационно. Это значит, что клиент может рассчитывать на нас не просто как на кредитора или расчетный банк, но и как на финансового профессионала, который может помочь с оценкой программы развития, стратегией или тактикой ведения дел.

Всем своим клиентам Банк «Приморье» обеспечивает комфортное и выгодное обслуживание, традиционно высокий уровень сервиса. Клиенты Банка «Приморье» могут вести работу со своими счетами в любом офисе, вне зависимости от того, где открывался счет, а дистанционное банковское обслуживание даёт возможность клиентам совершать банковские операции в любое удобное время.

С подробной информацией о режиме работе офисов Банка «Приморье», продуктах и услугах для клиентов можно ознакомиться на сайте Банка. Контакт-центр: 8-800-200-20-86 (звонок по РФ бесплатный).