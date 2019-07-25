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Венчурный фонд Сбербанка проинвестировал в американский робототехнический стартап Fetch Robotics

25 июля 2019

Венчурный фонд Сбербанка под управлением Fort Ross Ventures проинвестировал в американский робототехнический стартап Fetch Robotics, став лид-инвестором в раунде на 46 млн долларов США. Средства пойдут на международную экспансию и дальнейшую разработку. Всего на текущий момент компания привлекла 94 млн долларов США от таких инвесторов, как SoftBank Capital, Shasta Ventures, Sway Ventures и других — все они также участвовали в новом раунде.

Виктор Орловский, управляющий партнер Fort Ross Ventures:

«Мы рады стать инвестором компании, которая является пионером и одним из лидеров рынка автономных роботов. Рынок складской логистики в мире сегодня очень большой, потенциал его роботизации – огромен. Наше сотрудничество поможет компании выйти на российский рынок, а российским логистическим компаниям привлечь передовые технологии».

Мелони Вайз, Генеральный директор Fetch Robotics:

«Клиенты с энтузиазмом воспринимают наше уникальное облачное программное решение, как следствие мы привлекли средства, которые помогут нам вырасти и улучшить наше предложение. Конкуренция за качество в логистике высока как никогда. Автономные мобильные роботы и облачная платформа помогают нашим клиентам предоставлять качественные услуги, улучшая при этом свои финансовые показатели».


/ СИА /
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