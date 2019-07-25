Российские художники превратили офисы ПСБ в стрит-арт объекты

Сразу три московских офиса ПСБ стали площадкой для стрит-арт-проекта «Богатыри своего дела». Банк предложил куратору и продюсеру международных культурных проектов Ольге Погасовой и молодым героям стрит-арта визуализировать идею о сильных людях на стенах банковских отделений. Таким образом, ПСБ решил развить концепцию нового бренда - ПСБ|Банк сильных людей.

«Богатырь — это воплощение мужества, самоотверженности и сил добра, это особый тип личности, характерный для героев русской истории и мифологии, хорошо известный всем поколениям», — говорит руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев. — Эта метафора отлично подходит для визуализации послания, которое несет ПСБ клиентам, сотрудникам, стране».

Проект «Богатыри своего дела» - об уважении к истории своей страны, любви к отечеству и труду и, конечно, о современном искусстве. «Важная задача — отразить стилистическое и эстетическое разнообразие и диапазон российского стрит-арта. Мы выбрали художников, которые смогли самобытно интерпретировать богатырскую тематику», — говорит Погасова.

В офисе ПСБ на Стромынке художник-графист Вова Nootk (Владимир Гупалов) обратился к образам русских былинных витязей, иллюстрациям Ивана Билибина и хрестоматийной работе Васнецова “Три богатыря”. Сказочные герои и сюжеты по-прежнему узнаваемы, но стиль комиксов и анимации заряжает их энергией и свежестью.

В здании на Китай-городе, где в XIX веке находилось несколько контор братьев Рябушинских, Роман Мураткин воплотил сюжет о трудовых буднях текстильной промышленности. Здесь сказочная мощь представлена в машинах — ткацких станках и их покорителях — людях труда.

Художник-монументалист и графический дизайнер STFNV (Артем Стефанов) решил воплотить в красках образы силы духа и воли, тему безграничности человеческих возможностей. Для офиса ПСБ на Кутузовском проспекте он выбрал пять знаковых персонажей, без которых невозможно представить историю и культуру России. Это император Петр I, писатель Лев Толстой, полководец Михаил Кутузов, ученый-естествоиспытатель Михаил Ломоносов и поэтесса Анна Ахматова.

«Мы хотели сделать проект, понятный всем поколениям, — рассказывает директор департамента маркетинга ПСБ Елена Мелихова. — С одной стороны, мы обращаемся к хорошо узнаваемому контексту — былинным персонажам и историческим образам, а с другой — к современному стилю, который понятен молодежи. Сила русского человека имеет не только физический аспект — это еще и сила духа, сила воли, сила интеллекта».

Подробно ознакомиться с проектом ПСБ «Богатыри своего дела» можно на сайте.