Солид Банк предлагает к продаже земельные участки в Подмоскровье

Земельные участки расположены в эко-локации возле леса недалеко от Москвы-реки, в электрифицированном поселке «Зеленая опушка-2». Участки подходят под индивидуальное жилищное строительство, поселок благоустроен, проведены коммуникации.

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Дачный бум снова захватил страну, дачи опять популярны, как в былые времена. Уютный дом и небольшое приусадебное хозяйство с экологически-чистыми овощами, выращенными собственноручно – об этом снова мечтают многие. Конец лета и начало осени – самое благоприятное время для строительных работ. Но прежде, чем начать строительство, нужно приобрести подходящий земельный участок, желательно с уже проведенными коммуникациями.

Солид Банк предлагает к продаже земельные участки, расположенные в Раменском районе Московской области, в поселке с пасторальным названием «Зеленая опушка-2». Поселок окружен смешанным лесом, недалеко протекает Москва-река, всего в паре километров от поселка – большое пресноводное озеро с чистейшей водой, пригодное и для купания, и для рыбной ловли. В то же время дорога от Москвы займет не более 2-х часов.



Площадь реализуемых Солид Банком участков 15-20 соток, что оптимально подходит для ИЖС. В поселке проложены дороги из песчано-гравийной смеси и подведено электричество. В ближайшем будущем планируется газификация.



Стоимость участков: от 500 000 руб.



Более детальную информацию об участках можно получить на сайте АО «Солид Банк»: https://solidbank.ru/assets/