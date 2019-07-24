Красноярскому краю и Иркутской области рекомендовано усилить работу по стабилизации лесопожарной обстановки

24 июля 2019 года оперативный штаб Рослесхоза по тушению лесных пожаров поручил региональным лесным ведомствам Красноярского края и Иркутской области усилить работу по стабилизации лесопожарной обстановки в целях устранения причин задымления населенных пунктов в этих и соседних регионах.

Кроме того, эти регионам поручено определить создающие задымленность в регионах лесные пожары, действующие в зоне контроля, по которым региональными комиссиями ЧС и ПБ приняты решения о приостановке их тушения, и принять меры по их тушению с целью минимизации задымления.