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ФНС Иркутской области напоминает, что сообщить о гибели или уничтожении объекта имущества теперь можно через МФЦ

24 июля 2019

Региональная налоговая служба постоянно расширяет рамки взаимодействия с МФЦ. Двадцать государственных услуг включены в перечень предоставляемых по принципу «одного окна» в подразделениях многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг. В отделах МФЦ «Мое дело» теперь также осуществляется прием заявлений о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц.

На сегодняшний день в Иркутской области действуют 200 отделов МФЦ, в которых гражданам оказывают все информационные услуги, предоставляемые налоговыми инспекциями. Например, они могут получить налоговое уведомление на уплату имущественных налогов, сдать декларацию по форме 3-НДФЛ, заявить налоговые вычеты, получить справки об исполнении обязанности налогоплательщика (состоянии расчетов с бюджетом), подать заявление в отношении объектов имущества, в том числе о предоставлении льготы.


/ СИА /
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