В Тулуне приступили к сносу аварийных домов. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области. До этого жители смогли забрать уцелевшие вещи и предметы обихода, однако находиться в полуразрушенных постройках – опасно для жизни.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Тулуне и окрестных населенных пунктах, наиболее пострадавших от стихии. Спасатели и пожарные вновь возвращаются на уже расчищенные улицы для того, чтобы приступить к сносу аварийных домов. За прошедшие сутки группировкой подразделений МЧС России проведена расчистка от завалов частных подворий и разбор аварийных сооружений и домов, признанных не пригодными для проживания. Работы ведутся тремя аэромобильными группировками, рассредоточенными по всем пострадавшим районам.

За сутки расчищено 40 подворий, проведена откачка 2400 кубометров воды с приусадебных участков, вывезено 13 тысяч кубометров мусора, очищено 2,5 км дорог. Адресная помощь оказана по 33 заявкам населения.

Пресс-служба МЧС по Иркутской области напоминает, что режим ЧС, введенный в результате масштабного паводка, продолжает действовать в городах Тулуне, Нижнеудинске, Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском районах.