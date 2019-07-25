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БрАЗ направил в Тулун необходимую городу технику

25 июля 2019

Братский алюминиевый завод впервые отправляет в Тулун технику, необходимую для восстановления нормальной жизни в затопленном городе, это тепловые пушки и мотокосы.

С момента начала наводнения прошел месяц, и за это время в Тулунский район БрАЗом было доставлено много одежды, продуктов,  детских средств гигиены, питания, медикаментов. На этот раз рабочий совет завода собирал груз исходя из пожеланий администрации и жителей Тулуна. Помимо техники, пострадавшим от паводка соседям металлурги отправляют подушки, одеяла, матрасы, сообщает Братская студия телевидения.

Николай ОЧКАС, председатель Рабочего совета БрАЗа: «В очередной раз Братский алюминиевый завод отправляет гуманитарную помощь для пострадавших от стихийного бедствия в город Тулун. Как вы уже поняли, братчане своих в беде не бросают. Было принято решение оказывать гуманитарную помощь не разовую, а постоянную».


/ СИА /
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