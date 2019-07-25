Новости

С 25 июля, впервые после наводнения, в Тулуне возобновят централизованную подачу питьевой воды

25 июля 2019

С 25 июля в Тулуне начнется централизованная подача питьевой воды. Об этом сегодня было заявлено на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, участие в которой приняли Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, заместитель Министра строительства Российской Федерации Леонид Ставицкий, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Читайте также:

Льготы в обмен на полис. Минфин придумал, как стимулировать граждан страховать свое жилье
25 июля 2019
В Тулуне приступили к сносу аварийных домов
25 июля 2019

Как доложил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савинов, выполненные после наводнения мероприятия на водозаборе «Красный Яр» позволяют обеспечить подачу воды потребителям соответствующую требованиям СанПин.

Результаты лабораторных испытаний воды в разводящей сети в послепаводковый период по микробиологическим, вирусологическим показателям соответствуют требованиям безопасности.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, представители Управления Роспотребнадзора продолжат вести усиленный мониторинг за качеством воды. 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (324)


Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
"Мы должны задуматься о том месте, где мы живем". Property-тур по креативным пространствам Иркутска провел Байкальский саммит РГУД
Опытом создания успешного коттеджного поселка поделится на Байкальском саммите РГУД Кристина Яковенко, "Хрустальный Девелопмент"
«Пришло время жесткого профессионализма», - Илья Круговых, ГК «Актив», о Байкальском саммите РГУД (видео)
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании