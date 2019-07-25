С 25 июля, впервые после наводнения, в Тулуне возобновят централизованную подачу питьевой воды

С 25 июля в Тулуне начнется централизованная подача питьевой воды. Об этом сегодня было заявлено на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, участие в которой приняли Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, заместитель Министра строительства Российской Федерации Леонид Ставицкий, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как доложил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савинов, выполненные после наводнения мероприятия на водозаборе «Красный Яр» позволяют обеспечить подачу воды потребителям соответствующую требованиям СанПин.

Результаты лабораторных испытаний воды в разводящей сети в послепаводковый период по микробиологическим, вирусологическим показателям соответствуют требованиям безопасности.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, представители Управления Роспотребнадзора продолжат вести усиленный мониторинг за качеством воды.