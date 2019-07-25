«Ростелеком» развивает Систему-112 в Иркутской области

«Ростелеком» стал победителем открытого аукциона и заключил контракт на создание Резервного центра обработки вызовов (РЦОВ) в рамках проекта по внедрению Системы-112 на территории Иркутской области.

Система-112 обеспечивает прием экстренных вызовов от населения, их передачу на обслуживание в диспетчерские службы и хранение записей звонков и отчетов в течение трёх лет. Также сервис взаимодействует с Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области и контакт-центром системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для реагирования на дорожные аварии.

До настоящего времени РЦОВ оставался последним элементом оперативной инфраструктуры, не введенным в эксплуатацию. Теперь, после государственных испытаний, система вызова экстренных служб в Иркутской области заработает в полном объеме.

«После завершения работ на всей территории области будет действовать единый номер «112», на который можно звонить как со стационарного, так и с сотового телефонов, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Попадая в экстремальные условия, люди часто теряются и не знают, к кому в первую очередь обращаться за помощью. Операторы Системы-112 фиксируют звонок и сами принимают решение о переадресации в нужные службы. В определённых ситуациях это позволит спасти жизнь пострадавшим».

«Ростелеком» как генеральный подрядчик, поставщик связи и вычислительной инфраструктуры реализует проекты комплексной безопасности регионального и муниципального уровня на базе собственной высокоскоростной сети передачи данных во многих регионах страны. Компания строит системы видеонаблюдения и видеофиксации правонарушений, мониторинга транспортных средств и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.