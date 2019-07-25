Фонд «Вольное Дело» проведет в Иркутске Международный Книжный Фестиваль

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» объявляет о проведении Иркутского международного книжного фестиваля. ИМКФ состоится с 30 августа по 1 сентября, его гостями станут российские и зарубежные писатели, критики и издатели. Тема фестиваля — «Контуры нового мира».

Фестиваль пройдет в Иркутске на площади перед стадионом «Труд» (ул. Ленина, 48). В нем примут участие писатели, учёные, просветители, философы, культурологи из России, Норвегии, Великобритании, Армении и Белоруссии. На площадке фестиваля будут работать шестьдесят ярмарочных шатров, в которых свои книги представят более ста российских и зарубежных издательств. Здесь же расположатся три лектория, где пройдут встречи с писателями, издателями, литературными критиками, лекции, мастер-классы и дискуссии.

Главная тема фестиваля — «Контуры нового мира». Современная литература формирует основы, свойства и правила культуры следующих десятилетий. Сформулировать их — задача Иркутского книжного фестиваля. Посетителям ИМКФ предложат составить свою собственную лекционную программу из трех направлений — «Человек», «Общество», «Планета». Сориентироваться в мероприятиях фестиваля гостям поможет специальная навигационная схема, представляющая собой своеобразный путеводитель по культуре будущего.

Частью программы фестиваля станет профессиональный семинар для социологов, журналистов, медиа-теоретиков, ученых, литераторов. Его участники обсудят контуры культуры будущего, проанализируют и обобщат итоги дискуссии и попытаются определить основные тенденции развития культуры и образования на ближайшие десятилетия. Итоги обсуждения будут опубликованы на сайте фестиваля http://irkniga.ru/.

Вход на все мероприятия ИМКФ — бесплатный.

Об Иркутском международном книжном фестивале

ИМКФ проводится фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения». Первый фестиваль состоялся в мае 2017 года. В нем приняли участие 50 писателей, поэтов, критиков, 90 издательств. На книжной ярмарке было продано 8 тонн книг. Мероприятия и площадки ИМКФ посетили 15 000 человек. На 7 площадках фестиваля за три дня состоялось сто мероприятий, включая встречи с известными писателями, автограф-сессии, мастер-классы, лекции, круглые столы и спектакли. В дни проведения ИМКФ на сцене Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова состоялись показы спектаклей выпускников Школы-студии МХАТ, которые посмотрело 1500 зрителей. Фестиваль был признан одним из главных культурных событий Иркутска в 2017 году.

https://www.facebook.com/irkbookfest/

О фонде «Вольное Дело»

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» основан в 2008 году промышленником Олегом Дерипаской. Сегодня это одна из крупнейших в России организаций, работающих в сфере благотворительности, меценатства и волонтёрства. Фонд решает социально значимые проблемы,